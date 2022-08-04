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Кожен російський злочин має бути покараний. Порошенко закликає створити міжнародний трибунал ООН для покарання РФ за теракт в Оленівці

4 серпня, 2022 четвер
20:34
війна з Росією Петро Порошенко

Радбез ООН має створити міжнародний трибунал для покарання Росії за страту полонених в Оленівці

Про це у відеозверненні сказав Петро Порошенко.

Він закликав українську владу ініціювати відповідну резолюцію Ради Безпеки ООН. 

Порошенко наголосив, що Путін навмисне знищив 54 українських військовополонених, в тому числі й героїчних "азовців". "Путін зробив усім нам нестерпно боляче. Однак він хотів перевірити й реакцію світу", – вважає Петро Порошенко.

"Цей злочин – ще один аргумент визнати Росію країною-спонсором тероризму. Московія вбила більше людей, ніж Сирія, Північна Корея, Куба та Іран разом узяті. Тому має доповнити собою цей список терористичних держав", – переконаний п’ятий президент України.

"Я вітаю ініціативу Генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо створення міжнародної місії із встановлення фактів щодо загибелі військовополонених-захисників Маріуполя в концтаборі окупованій Оленівці. Ми вимагаємо, щоб вона вже зараз негайно після створення була допущена до Оленівки", – зазначив Порошенко.

Він підкреслив, до необхідно також  вимагати негайного доступу Червоного Хреста до всіх наших військовополонених для постійної перевірки їхнього стану, звірки прізвищ та уможливлення подальшого обміну. 

"Росія та її керівництво мають бути притягнені до відповідальності за порушення Женевських конвенцій 1929 і 1949 років про поводження з військовополоненими», – наголосив він.  

Порошенко зазначив, що українська сторона у тісній координації з партнерами має ініціювати створення міжнародної слідчої групи, яка для тієї частини світу, яка все ще сумнівається в російських злочинах, має продемонструвати об’єктивне та неупереджене розслідування.

"Найголовніше – необхідно зараз заснувати спеціальний міжнародний трибунал для розслідування та притягнення до відповідальності винних у вбивстві українських військовополонених в Оленівці. Офіційний Київ має невідкладно представити відповідний проєкт резолюції Ради Безпеки ООН – у співавторстві з країнами-членами Радбезу, які вже висловились на користь розслідування. Передусім йдеться про постійних членів Радбезу: США, Велику Британію, Францію", – сказав п’ятий Президент України.  

За його словами, такий трибунал повинен забезпечити справедливе покарання винних відповідно до міжнародного права. "Він міг би стати допоміжним інструментом і для результативної роботи загального міжнародного трибуналу із притягнення Росії до відповідальності за усі злочини, вчинені на території України – від березневого геноциду в Бучі до сьогоднішнього обстрілу росіянами зупинки у Торецьку", – переконаний Порошенко.

"Така ініціатива буде підтримана нашими союзниками та партнерами. У разі її блокування Росією – світ вкотре, як і у випадку трагедії з MH17, чітко побачить, у кого руки по лікті в крові… І хто хотів би приховати правду про свої жахливі злочини проти людяності", – додав він.

"Ми, українці, вже знаємо всю правду про трагедію в Оленівці. Це – російський злочин. Але обов’язково треба довести цей факт для усього світу, в тому числі й для тих країн, які й досі не знайшли в собі сил засудити Москву. Кожен російський злочин має бути покараний", – резюмував Порошенко.

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Петро Порошенко
Оленівка
воєнні злочини Росії
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