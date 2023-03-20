Країни G7 повідомили ЄС, що не зацікавлені переглядати стелю цін на російську нафту, - Bloomberg
Країни Великої сімки, імовірно, не переглянуть стелю цін на російську нафту впродовж цього тижня, оскільки вони не зацікавлені в цьому на даному етапі
Про це інформує Bloomberg.
За інформацією видання, країнам Євросоюзу повідомили про те, що країни G7, які відповідальні за встановлення та зміну цінових обмежень на нафту, не зацікавлені у змінах цінової стелі на цьому рівні. Водночас зауважують, що нафта з РФ нині продається за ціною нижче поточного порогу в 60 доларів.
Імовірно, переговори між Великою сімкою та Єврокомісією стосовно цього питання продовжаться після саміту лідерів ЄС, який відбудеться цього тижня в Брюсселі.
- 9 березня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав знизити ціну на російську нафту вдвічі - таке рішення мають до кінця березня ухвалити ЄС та G7.
- 16 березня стало відомо, що США намагаються не вживати заходів, які можуть похитнути поставки російської нафти, оскільки це може привести до зростання цін на світовому ринку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.28
Купівля 38.28Продаж 39.06
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе