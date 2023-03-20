Країни G7 повідомили ЄС, що не зацікавлені переглядати стелю цін на російську нафту, - Bloomberg

Про це інформує Bloomberg.

За інформацією видання, країнам Євросоюзу повідомили про те, що країни G7, які відповідальні за встановлення та зміну цінових обмежень на нафту, не зацікавлені у змінах цінової стелі на цьому рівні. Водночас зауважують, що нафта з РФ нині продається за ціною нижче поточного порогу в 60 доларів.

Імовірно, переговори між Великою сімкою та Єврокомісією стосовно цього питання продовжаться після саміту лідерів ЄС, який відбудеться цього тижня в Брюсселі.