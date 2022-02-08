Кращих ліків немає, - дружина Шевченка показала, як український тренер живе після провалу в "Дженоа"

Фото дружина Шевченка виклала в Instagram.



"Час для сім'ї. Кращих ліків немає", - підписала Крістен свілину.



Шевченко одружився з американською моделлю польського походження Крістен Пазік у липні 2004 року. У пари чотири сина: Джордан, Крістіан, Олександр і Райдер-Габріель.

Андрій Шевченко тренував "Дженоа" з листопада 2021 до січня 2022 року та був звільнений через незадовільні результати, після того як команда опустилася на 19-те місце в чемпіонаті Італії.