КрАЗ на ракетному паливі: головні колеса української армії

Офіційно КрАЗ з громіздким індексом 6322 – основна вантажівка української армії. І він не випадково потрапив у число бойових одиниць ЗСУ. Повнопривідний шестиколісний всюдихід четвертого покоління створювався під пильною увагою військових, які диктували усі основні характеристики машини.

Армійська вантажівка четвертого кременчуцького сімейства КрАЗ-6322 задовольняє вимогам військових щодо вантажопідйомності, прохідності, швидкості. І легко адаптується до особливих потреб.

ТЗ від генералів

Серед вимог генералів були певні умови щодо прохідності, глибина подоланого броду на рівні 1,2 – 1,5 м, температурний діапазон від – 50о С до + 50о С, можливість долати гірські перевали до 4650 м та багато іншого. Наприклад, контрольна витрата пального мала вкладатися у 31,7 л/100 км, а максимальна швидкість – сягати 85 км/год.

Завдяки своїй невибагливості КрАЗ-6322 приймають на службу в різні армії світу та в автопарки міжнародних організацій.

Тим же технічним завданням визначалися три модифікації машини 6х6: стандартна бортова (-6322), з продовженою монтажною довжиною рами (-63221) та сідловий тягач (-6446).

Важливою вимогою військових, яка змусила конструкторів вжити особливих заходів, була можливість машини працювати на різних видах пального. Під капотом КрАЗа встановили багатопаливний двигун ЯМЗ-238Л, який без проблем “перетравлює” дизпаливо, гас, авіаційний гас, низькооктановий бензин та навіть… деякі види ракетного палива. Власне, двигун у моделі 6322 та її варіацій може бути різним – і Deutz, Cummins, і Ford, і Weichai, в залежності від замовника. Автомобілі останніх років випуску, які несуть службу у збройних силах України, зазвичай мають китайський дизель Weichai Power.

РСЗВ “Бастіон-01”

Це перша версія української реактивної системи залпового вогню. Фактично той самий БМ-21 “Град”, але встановлений замість радянських “Уралів” на шасі сучасного вітчизняного автомобіля КрАЗ-6322 – з усіма позитивними наслідками. Існує також інша модифікація РСЗВ – “Бастіон-02”, побудований на базі продовженого шасі КрАЗ-63221.

Реактивна система залпового вогню “Бастіон-01” – одне з перших застосувань нових моделей КрАЗ в українській армії.

Перевага РСЗВ “Бастіон-02” – у комплекті ракет для ще одного залпу, який їздить на цій же машині. Причому завдяки автоматизованій системі перезаряджання встановити у направляючі новий комплект боєприпасів можна всього лише за 2 хвилини (а не за 7, як це було у звичайного “Града”).

РК-360МЦ “Нептун”

Одна з версій ракетного комплексу берегової оборони “Нептун” базується на шасі КрАЗів. Один “Нептун” може стояти відразу на кількох різновидах КрАЗів: пускова установка – на машині 8х8 КрАЗ-7634НЕ, командний пункт, машина заряджання та транспортна машина – на трьох 6х6 КрАЗ-6622 з броньованими кабінами.

Перша серія берегового комплексу “Нептун” базується на шасі КрАЗів двох моделей.

САУ 2С22 “Богдана”

Дуже цікава самохідна гаубиця, витримана в актуальному на сьогодні дусі: стандартна автомобільна платформа, доступна і недорога, плюс сучасна гармата. КрАЗівське шасі зробило цю “самоходку” швидкою на дорозі – 85 км/год. І автомобіль, і гаубиця виготовлені в Україні, але калібр ствола 155 мм, тобто до гармати підходять боєприпаси “натівського” стандарту – у тому числі й сучасні керовані. Для “Богдани” використано шасі КрАЗ-63221 – з продовженою монтажною довжиною рами (+ 2,1 м).

Перспективна українська САУ “Богдана” стала реальністю завдяки наявності в Україні такого шасі як КрАЗ-63221

КрАЗ “Форпост”

Один з численних варіантів бронеавтомобілів на базі КрАЗ-6322. Для України це все ще малопоширений вид армійського транспорту, так званий PPV (protected patrol vehicle) – захищений патрульний автомобіль. Фактично це вантажівка з броньованою кабіною та броньованим пасажирським кунгом, до того ж – стійка до підривів на мінах.

Відмінності “Форпосту” від деяких інших аналогів – у наявності люків та великої кількості бійниць для ведення вогню зі стрілецької зброї, а також – у можливості демонтувати бронекапсулу з машини та використати її на іншому транспорті або на грунті в якості блокпосту.

Далі буде

Ще до початку війни завод провів модернізацію свого найбільш затребуваного в армії продукту – шасі КрАЗ-63221. Серед інших новацій, машина отримала дизель Cummins та кілька важливих систем українського виробництва. Оновлена модель – показовий момент, адже вона підтверджує великий ресурс модернізацій цієї безумовно вдалої машини, на яку чекає ще довге конвеєрне життя.



Джерело: 24.ua