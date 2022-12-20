Кредит від Польщі на облаштування спільного з Україною кордону збільшать до €160 млн

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

"Сьогодні, 20 грудня, Кабінет Міністрів України прийняв постанову, розроблену Мінфіном, про затвердження Протоколу, яким вносяться зміни до Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 09.09.2015", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, зміни до Договору стосуються: збільшення суми кредиту із 100 млн євро до 160 млн євро, продовження кінцевої дати укладення контрактів з 31 грудня 2022 року до 31 грудня 2024 року, скасування положення щодо вимоги отримання не менше 60% витрат польського походження для закупівлі сканерів.

А також надання можливості внесення змін до контрактів, укладених у 2017-2018 роках, щодо збільшення їх ціни, у тому числі більш як на 50% від початкової вартості контракту.

Також повідомляється, що кошти кредиту в розмірі 160 млн євро для реалізації інвестиційних проєктів буде розподілено таким чином:

Укравтодору – 94,1 млн євро (розбудова дорожньої інфраструктури на підходах до п'яти пунктів пропуску на українсько-польському державному кордоні);

Держмитслужбі - 58,9 млн євро (облаштування пунктів пропуску "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська", закупівля мобільних скануючих систем на пунктах пропуску "Ягодин", "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська").

Також 7 млн євро виділено Адміністрації Держприкордонслужби (закупівля безпілотних авіаційних систем та засобів моніторингу державного кордону).

10 грудня стало відомо, що Польща планує розмістити танки біля кордону з Калінінградом.

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