Кремль може вдатись до ескалації конфлікту на Сході України напередодні виборів до Державної Думи РФ, - Гармаш

Таку думку він висловив в ефірі програми “Коментар з Христиною Шкудор” на Еспресо.TV.



“Я теж прогнозую ескалацію конфлікту на Сході України. Цей прогноз заснований на геополітичній ситуації та внутрішньополітичній ситуації в Росії, де в вересні відбудуться вибори в Державну Думу. Саме тому Росія зацікавлена в зовнішньому ворогу та мобілізації свого електорату. Очевидно, що саме на імпералістичній ідеї, а саме відновлення СРСР, такий електорат і буде мобілізований. Така риторика звучить і в статті Путіна і в заявах деяких російських чиновників,” - пояснив Гармаш.



Гармаш вважає, що Путін буде намагатись змусити США не втручатися в українське питання. Саме тому, на думку Гармаша, ескалація конфлікту можлива напередодні зустрічі президента Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена.



“Очевидно, що всі ці дії Кремля направлені на реалізацію стратегічної мети Росії. А саме суб’єктивізації ОРДЛО як сторони конфлікту. Саме тому Росія пішла на це перемир'я і саме тому це перемир’я було порушено, коли Кремль збагнув, що їхня мета не досягається. Також для Кремля важливо перевести діалог у вектор Київ-Донецьк-Луганськ і зняти з себе відповідальність за розв’язання конфлікту. І як кінцева мета вживлення ОРДЛО в політичну структуру України й через нього управління фактично Україною. За такого сценарію можна говорити про втрату суверенітету України” - додав Гармаш.

Нагадаємо, Україна закликає ОБСЄ відреагувати на наміри Росії залучити жителів ОРДЛО до виборів до Держдуми

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