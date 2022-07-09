Опозиціонер поділився деталями в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Найбільші проблеми, пов'язані з діями Збройних сил України - крейсер "Москва", обстріл газових платформ у Чорному морі - Кремль каже "ні, це десь покурили не там, детонація, ще щось". Російська верхівка уникає в усіх випадках звинувачувати Україну. От востаннє саме з Бєлгородом сказали, що ніби ЗСУ. А до цього вони весь час уникали цих заяв. Чому? Вони не хочуть саме провокувати населення", - зазначив Фейгін.

Політик додав, що в разі прямого звинувачення ЗСУ у вибухах на території РФ, росіяни питатимуть у влади, що ж вона робить для їх захисту.

"Оця вся нервозність, коли вже вимагають від губернаторів, від Путіна, від міноборони: "Ви нас захищаєте? А що ви робите?". Тобто виникає напруга. От у прикордонних областях хочуть окупувати. Ну й нічого страшного, все нормально. Подумаєш, нафтобаза вибухнула. Чи починалось із Міллєрово в Ростовській області, з військового аеродрому. На все відповідають, що не треба звертати увагу", - зауважив Марк Фейгін.

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