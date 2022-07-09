Кремль не хоче провокувати росіян, тому не звинувачує ЗСУ у вибухах в Росії, - Марк Фейгін
Російський опозиційний політик Марк Фейгін вважає, що кремль не хоче провокувати російських громадян, тому не звинувачує Збройні сили України у вибухах на території Російської Федерації
Опозиціонер поділився деталями в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
"Найбільші проблеми, пов'язані з діями Збройних сил України - крейсер "Москва", обстріл газових платформ у Чорному морі - Кремль каже "ні, це десь покурили не там, детонація, ще щось". Російська верхівка уникає в усіх випадках звинувачувати Україну. От востаннє саме з Бєлгородом сказали, що ніби ЗСУ. А до цього вони весь час уникали цих заяв. Чому? Вони не хочуть саме провокувати населення", - зазначив Фейгін.
Політик додав, що в разі прямого звинувачення ЗСУ у вибухах на території РФ, росіяни питатимуть у влади, що ж вона робить для їх захисту.
"Оця вся нервозність, коли вже вимагають від губернаторів, від Путіна, від міноборони: "Ви нас захищаєте? А що ви робите?". Тобто виникає напруга. От у прикордонних областях хочуть окупувати. Ну й нічого страшного, все нормально. Подумаєш, нафтобаза вибухнула. Чи починалось із Міллєрово в Ростовській області, з військового аеродрому. На все відповідають, що не треба звертати увагу", - зауважив Марк Фейгін.
- 3 липня повідомляли про вибухи у Бєлгороді: пошкоджено 11 багатоповерхівок, три росіяни загинули, ще 4 постраждали.
- 7 липня експерт Defense Express Іван Киричевський заявив, що російським окупантам не вдасться завадити Збройним силам України знищити Кримський міст ракетами "гарпун", HIMARS чи ATACMS.
- За день, 8 липня, українські захисники знищили 5 складів боєприпасів РФ на тимчасово окупованих територіях.
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