Про це в ефірі Еспресо заявив журналіст-розслідувач RISE Moldova Володимир Тхорик.

"Скоріш за все, Кремль розглядає Молдову як плацдарм для контролю сухопутнього коридору і для нападу на Україну. Молдова сама по собі навряд чи цікавить Росію, а як майданчик, щоб зайти на територію України з інших областей, з яких не було атак", - сказав він.

Тхорик відповів на питання про реакцію Молдови на заяви української влади.

"Після заяв Зеленського про те, що Росія готує в Молдові зміну влади, спецслужба Молдови заявила, що вона в курсі цих планів і йдуть заходи, щоб нейтралізувати сторонників Кремля в країні, які спробують скинути владу. Є нюанс, що в Молдові цього року починається низка виборів. Я думаю, влада готова впоратися з цим", - підсумував журналіст.