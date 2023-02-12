Кремль розглядає Молдову як плацдарм для подальшої війни проти України, - журналіст
Молдова цікавить Росію як майданчик, щоб зайти на територію України з інших областей, з яких не було атак
Про це в ефірі Еспресо заявив журналіст-розслідувач RISE Moldova Володимир Тхорик.
"Скоріш за все, Кремль розглядає Молдову як плацдарм для контролю сухопутнього коридору і для нападу на Україну. Молдова сама по собі навряд чи цікавить Росію, а як майданчик, щоб зайти на територію України з інших областей, з яких не було атак", - сказав він.
Тхорик відповів на питання про реакцію Молдови на заяви української влади.
"Після заяв Зеленського про те, що Росія готує в Молдові зміну влади, спецслужба Молдови заявила, що вона в курсі цих планів і йдуть заходи, щоб нейтралізувати сторонників Кремля в країні, які спробують скинути владу. Є нюанс, що в Молдові цього року починається низка виборів. Я думаю, влада готова впоратися з цим", - підсумував журналіст.
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