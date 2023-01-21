В російському телевізорі нове загострення ядерних погроз. Впадає в очі, що не сподівається РФ виграти на полі бою. Всі їх плани та мрії, як раніше, так і зараз, крутяться навколо того, як можна б було перемогти беззбройних і захопити тих, хто не чинить спротиву. Як тільки з'являється спротив і зброя, так тут у росіян стається те, що Путін назвав ризиками, які виникли великою мірою несподівано.

От не сподівалися вони на опір українців. І тепер тупо не знають, що робити. Істерять, що доводиться воювати й немає квіточок на броню. І страшенно бояться, що українці будуть ще більше озброєні проти російської агресії, й тоді капець легенді про нездолану російську армію і капець міфу, що РФ не можна перемогти.

Читайте також: Фінансовий канібалізм. Путін почне розкуркулення олігархів

Оскільки перемогти українців росіяни навіть не сподіваються, тому симулюють ядерне безумство, щоб Захід злякався і припинив підтримку України. Але нічого з того не виходить

Читайте також: Рашисти реалізовують ідею "війни на виснаження"

А оскільки перемогти таких українців росіяни навіть не сподіваються, тому симулюють ядерне безумство, щоб Захід злякався і припинив підтримку України. Але нічого з того не виходить.

Тому виникла нова тема — провести показові випробування ядерної зброї. Вийти з договорів, які забороняють проведення таких випробувань. Зняти кіно з ядерним грибом. Розхитувати усі ті теми у світі, які нам знайомі з 1980-х, - ні війні, пацифісти з картинками ядерних вибухів, пісні про 8 секунд, бомбосховища і таке інше.

Зараз тему ядерних випробувань тестять. З'ясовують, як на неї відреагує російське суспільство. Але з огляду на той стратегічний відчай, що панує в Кремлі, передбачаю, що до цих показових випробувань ядерної зброї десь в Тихому океані справа таки дійде. Варто приготуватися.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.