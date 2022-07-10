Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"З урахуванням активності, з урахуванням інформаційно-пропагандистської роботи, я не виключав би варіанти участі Білорусі у війні. Тільки це станеться не самостійними збройними силами Білорусі, а разом із російськими збройними силами. У разі, якщо відбудеться юридичне об'єднання збройних сил Білорусі та Росії. Практично вони вже об'єднані, юридично - ні. І це завдання, яке ставить перед собою Кремль. Цей сценарій можливий лише з росіянами, - зауважив Латушко.

Павло Латушко додав, що Лукашенко вже учасник війни. Він надав територію та надає максимальну допомогу в агресії щодо України.

"І це базова теза, яку необхідно зміцнювати. Інакше - це суперечливо впливає на свідомість білорусів. Більшість білорусів вважають, що Білорусь не є учасник війни та вдячні Лукашенку за те, що його мудра політика призводить до того, що Білорусь не бере участі у війні. Потрібно чітко формулювати тезу про участь у наземній операції Білорусі", - наголосив Латушко.

9 липня було помічено пересування колони російської техніки з Мінська у бік українських кордонів

Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що здійснив робочу поїздку у Північну операційну зону, прикордонну з Республікою Білорусь. Там тривають заходи з підсилення оборони

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