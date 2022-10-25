Крим на 10-15 років залишиться без води в разі підриву Росією Каховської ГЕС, - Данілов
Тимчасово окупований Крим залишиться без водопостачання на 10-15 років, у випадку підриву Каховської ГЕС російськими військами
Про це в інтерв’ю британському телеканалу Sky News повідомив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов.
"Доведеться почекати й подивитися, але якщо вони все ж підірвуть, то ідея водопостачання в Криму зникне років на 10-15, а може, й назавжди. Тоді виникає питання, навіщо їм Крим, якщо вони збираються залишити його без води", - сказав він.
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Окрім цього, Данілов також нагадав, що російська армія замінувала Каховську дамбу "великою кількістю вибухівки". А також висловив впевненість, що допомога Великої Британії Україні продовжиться під час роботи нового прем’єра.
"Я більш ніж впевнений, що наступний прем’єр-міністр зробить те саме для нашої країни, що зробили Джонсон і Трасс, і це буде продовженням великої допомоги, яку надає народ Великої Британії", - зазначив він.
- Нагадаємо, РФ може підірвати Каховську ГЕС, прорив дамби затопить понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном.
- 21 жовтня стало відомо, що аналітик Defense Express Сергій Згурець переконаний, що підрив греблі Каховської ГЕС більше нашкодить російським військам на лівому березі Дніпра
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