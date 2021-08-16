Кривдник Ломаченка Лопес поскаржився на серйозні проблеми зі здоров'ям

Про це повідомляє Cronometro.



Лопес важко переніс коронавірус через астму.



"Мені і моїм легеням довелося дуже важко. У мене астма, через що ситуація ускладнилася. Мене турбувало дихання. Зараз я більше бігаю, щоб зміцнити свої легені", - розповів Теофімо Лопес.

У жовтні 2020 року українець Василь Ломаченко програв Лопесу в поєдинку за титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та WBO і позбувся звання чемпіона світу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb