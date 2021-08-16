Кривдник Ломаченка Лопес поскаржився на серйозні проблеми зі здоров'ям
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес розповів, що дуже важко переніс коронавірус
Про це повідомляє Cronometro.
Лопес важко переніс коронавірус через астму.
"Мені і моїм легеням довелося дуже важко. У мене астма, через що ситуація ускладнилася. Мене турбувало дихання. Зараз я більше бігаю, щоб зміцнити свої легені", - розповів Теофімо Лопес.
У жовтні 2020 року українець Василь Ломаченко програв Лопесу в поєдинку за титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та WBO і позбувся звання чемпіона світу.
- 29 липня повідомлялося, що Ломаченко має провести наступний поєдинок 11 грудня.
- 31 липня стало відомо, що Василь Ломаченко може провести наступний бій проти Річарда Коммі з Гани.
- 13 серпня глава Top Rank Боб Арум заявив, що реванш Василя Ломаченка проти чемпіона світу Теофімо Лопеса може відбутися у наступному році.
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