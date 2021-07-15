"Крок відчаю": МЗС відреагувало на приїзд єдиноросів в окупований Луганськ
Візит до ОРДЛО депутатів російської партії "Єдина Росія" – це ознака політичного відчаю
Про це заявив у коментарі LIGA.net речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
За його словами, ЗМІ поширюють інформацію про участь представників Єдиної Росії в форумі в Луганську.
Ніколенко вважає, що за рахунок жителів ОРДЛО партія влади намагається компенсувати падіння рейтингів.
"Такий собі крок політичного відчаю. Адже проконтролювати намальовані там результати "підтримки" Єдиної Росії буде фактично неможливо. Це, в свою чергу, поставить під сумнів легітимність російського виборчого процесу", – сказав він.
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Ніколенко заявив, що Україна розглядає агітаційні дії єдиноросів як політику, спрямовану на підрив мирного врегулювання російсько-українського конфлікту.
"Вкотре закликаємо наших громадян не брати участь у протиправних російських плебісцитах", – додав він.
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