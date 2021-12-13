"Крок вперед, який треба реалізувати": нардеп Осадчук заявив, що для перезавантаження Вищої ради правосуддя потрібен цілий рік

Про це він заявив у ефірі "Тиждень з Марією Гурською" на Еспресо.TV.



"Важливо, що влітку з третього разу ми змогли проголосувати важливий етап судової реформи. Без справедливих судів, можливості захистити інвесторів, громадян України, контракти - інші реформи не мають жодного сенсу", - сказав Осадчук.



Він нагадав, що в жовтні 2019 року партія "Слуга народу" оголосила про голосування судової реформи.



"Партнери благали їх не робити цього, бо це не конституційні історії були. І, зараз, у кінці 2021 року, у нас тільки починає працювати Етична Рада (при Вищій раді правосуддя, - ред.), ми тільки запускаємо механізми очищення Вищої Ради правосуддя, і буде потрібен весь наступний рік, щоб нормально перезавантажити ВРП. Голосування за перезавантаження ВККС та ВРП - це величезний крок вперед, але його ще потрібно реалізувати", - підсумував нардеп.

Верховна Рада прийняла законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, який перезапускає судову реформу

Рада прийняла закон про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.

Міжнародні партнери України подали до Вищої ради правосуддя списки міжнародних експертів для обрання членів комісій при Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

Пленум Верховного Суду звернувся до Конституційного Суду щодо перевірки відповідності Основному закону норм закону про порядок обрання і призначення членів Вищої ради правосуддя.

9 листопада стало відомо, що в Україні сформували перший склад Етичної ради, яка буде встановлювати відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності.

1 грудня Етична рада офіційно розпочала роботу.