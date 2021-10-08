Судова реформа: Верховний суд просить КСУ перевірити конституційність закону про Вищу раду правосуддя

Про це повідомляє Укрінформ.



129 суддів підтримали рішення.

“Наше звернення до Конституційного Суду базується на тому, щоб убезпечити реформу від порушень Конституції, аби її результати не були зруйновані у майбутньому... Цей крок для того, щоб кожна дія Етичної ради не оскаржувалася до суду. Це необхідно, для того, щоб судова влада була непорушною”, - зазначила голова ВС Валентина Данішевська.

Вона розповіла, що протягом трьох тижнів у Офісі президента були зустрічі за участі представники Ради суддів, Вищої ради правосуддя, Верховного Суду, парламенту, уряду, представників міжнародних організацій і послів країн Великої сімки, на яких обговорювалися норми закону.

“Весь цей час ми намагалися зменшити рівень недовіри і вибудувати кроки, щоб реформа досягла своєї мети. Можу сказати, що це були безуспішні перемовини”, - зазначила голова ВС.

Данішевська зауважила, що міжнародних партнерів переконали, що судова влада не перешкоджає реформі, а Рада суддів обере своїх представників до Етичної ради.