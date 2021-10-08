Судова реформа: Верховний суд просить КСУ перевірити конституційність закону про Вищу раду правосуддя
Пленум Верховного Суду звернувся до Конституційного Суду щодо перевірки відповідності Основному закону норм закону про порядок обрання і призначення членів Вищої ради правосуддя
Про це повідомляє Укрінформ.
129 суддів підтримали рішення.
“Наше звернення до Конституційного Суду базується на тому, щоб убезпечити реформу від порушень Конституції, аби її результати не були зруйновані у майбутньому... Цей крок для того, щоб кожна дія Етичної ради не оскаржувалася до суду. Це необхідно, для того, щоб судова влада була непорушною”, - зазначила голова ВС Валентина Данішевська.
Вона розповіла, що протягом трьох тижнів у Офісі президента були зустрічі за участі представники Ради суддів, Вищої ради правосуддя, Верховного Суду, парламенту, уряду, представників міжнародних організацій і послів країн Великої сімки, на яких обговорювалися норми закону.
“Весь цей час ми намагалися зменшити рівень недовіри і вибудувати кроки, щоб реформа досягла своєї мети. Можу сказати, що це були безуспішні перемовини”, - зазначила голова ВС.
Данішевська зауважила, що міжнародних партнерів переконали, що судова влада не перешкоджає реформі, а Рада суддів обере своїх представників до Етичної ради.
- Верховна Рада прийняла законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, який перезапускає судову реформу
- Рада прийняла закон про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.
- Рада адвокатів України закликала членів Вищої ради правосуддя, обраних на своєму з'їзді, подати у відставку.
- Міжнародні партнери України подали до Вищої ради правосуддя списки міжнародних експертів для обрання членів комісій при Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів.
- 13 вересня Рада суддів України не змогла обрати кандидатів до Етичної комісії, яка мала зайнятися перевіркою складу Вищої ради правосуддя.
- 21 вересня Рада суддів оголосила про новий початок відбору на посаду члена Етичної ради Вищої ради правосуддя.
- Очільник Ради суддів Богдан Моніч заявив, що делегати від суддівського самоврядування не матимуть впливу в Етичній раді при ВРП при чинному законі.
- Міжнародні партнери закликали суддівське самоврядування прискорити обрання кандидатів до Етичної комісії, яка має перевірити склад Вищої ради правосуддя.
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