Делегати від суддівського самоврядування не матимуть впливу в Етичній раді при ВРП, - голова Ради суддів

Про це він заявив у коментарі Liga.Net.



За його словами, Раду суддів не влаштовує роль делегатів від суддівського співтовариства в Етичній раді при Вищій раді правосуддя.



"Я категорично відкидаю заяви про те, що Рада суддів шантажує нардепів і блокує судову реформу. Ми стоїмо навпаки на позиції до впровадження цих двох законів (про реформи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і ВРП)", – сказав він.



Моніч сказав, що Рада суддів вирішила звернутися до нардепів з проханням змінити закон про ВРП.

"У законі про ВРП фактично записана така схема роботи, коли засідання Етичного ради вважається правомочним навіть при присутності двох членів з шести. Для прийняття рішення також треба два голоси міжнародних експертів. Тобто фактично мова йде не про переважаючу роль міжнародних експертів, а про монопольну ", – говорить глава Ради суддів.

Моніч також заявив, що Рада суддів не змогла обрати членів Етичної ради, оскільки серед кандидатів, "не виявилося бажаючих йти працювати".

Моніч вважає, що делегат від суддів "не матиме жодного впливу в Етичній раді".

Він сумнівається, що Рада суддів "взагалі зможе обрати туди делегатів".



За його словами, РСУ допомогло б визначитися зі своїми представниками, якщо для прийняття рішень в ньому потрібен був би голос хоча б одного делегата від суддів, нехай і з перевагою міжнародних експертів.

"Тому ми звернулися до нардепів, щоб все-таки вони вдосконалили цей закон. Ми розраховуємо, що парламент до нас прислухається. Якщо це буде зроблено, то це значно прискорить обрання кандидата в Етичну раду ", – вважає Моніч.