Рада суддів оголосила початок відбору членів до Етичної ради ВРП
Рада суддів оголосила про початок відбору на посаду члена Етичної ради Вищої ради правосуддя
Про це повідомляє пресслужба РСУ.
"Строк подання кандидатами документів для участі в конкурсі – із 22 вересня року по 21 жовтня включно", - йдеться у повідомленні.
Рада суддів також затвердила положення про проведення добору на посаду члена Етичної ради.
Ця рада має перевірити усіх членів Вищої ради правосуддя, це - один із перших елементів судової реформи.
У складі комісії має бути троє представників суддів та троє міжнародних експертів.
- Верховна Рада прийняла законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, який перезапускає судову реформу
- Рада прийняла закон про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.
- Президент Володимир Зеленський підписав закони про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів та про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.
- Рада адвокатів України закликала членів Вищої ради правосуддя, обраних на своєму з'їзді, подати у відставку.
- Міжнародні партнери України подали до Вищої ради правосуддя списки міжнародних експертів для обрання членів комісій при Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів.
- Рада суддів України не змогла обрати кандидатів до Етичної комісії, яка мала зайнятися перевіркою складу Вищої ради правосуддя.
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