Рада суддів оголосила початок відбору членів до Етичної ради ВРП

Про це повідомляє пресслужба РСУ.

"Строк подання кандидатами документів для участі в конкурсі – із 22 вересня року по 21 жовтня включно", - йдеться у повідомленні.

Рада суддів також затвердила положення про проведення добору на посаду члена Етичної ради.

Ця рада має перевірити усіх членів Вищої ради правосуддя, це - один із перших елементів судової реформи.



У складі комісії має бути троє представників суддів та троє міжнародних експертів.