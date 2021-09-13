Рада суддів не обрала своїх представників до Етичної ради при ВРП

Про це повідомляє "Слово і Діло".



"За результатами таємного голосування з обрання кандидатів до членів Етичної комісії за квотою Ради суддів жодний з кандидатів не набрав голосів", – сказав голова Ради суддів Богдан Моніч.



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Ця рада має перевірити усіх членів Вищої ради правосуддя, це - один із перших елементів судової реформи.



У складі комісії має бути троє представників суддів та троє міжнародних експертів.

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