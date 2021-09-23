Посли G7 закликали Раду суддів прискорити делегування представників до Етичної Ради при ВРП

Про це повідомляє група послів "Великої сімки" в Україні у Twitter.



Посли G7 продовжують спостерігати за процесом судової реформи в Україні "із занепокоєнням".



"Вони із розчаруванням звертають увагу на графік конкурсу Ради суддів для добору кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя після того, як міжнародні партнери висунули своїх кандидатів", - йдеться у повідомленні.



Посли продовжують закликати Раду суддів та всіх українських партнерів забезпечити швидке висування експертів.



"Запропонований графік не відображає важливості та невідкладності цієї реформи", - вважають посли.



Посли також стурбовані законопроектом про конституційну процедуру.



"Реформа Конституційного суду повинна забезпечити прозорий, конкурентний відбір нових суддів КСУ і гарантувати тимчасове збільшення вимог до голосування, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії", - йдеться у повідомленні.

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