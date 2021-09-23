Посли G7 закликали Раду суддів прискорити делегування представників до Етичної Ради при ВРП
Міжнародні партнери закликали суддівське самоврядування прискорити обрання кандидатів до Етичної комісії, яка має перевірити склад Вищої ради правосуддя
Про це повідомляє група послів "Великої сімки" в Україні у Twitter.
Посли G7 продовжують спостерігати за процесом судової реформи в Україні "із занепокоєнням".
"Вони із розчаруванням звертають увагу на графік конкурсу Ради суддів для добору кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя після того, як міжнародні партнери висунули своїх кандидатів", - йдеться у повідомленні.
Посли продовжують закликати Раду суддів та всіх українських партнерів забезпечити швидке висування експертів.
"Запропонований графік не відображає важливості та невідкладності цієї реформи", - вважають посли.
Посли також стурбовані законопроектом про конституційну процедуру.
"Реформа Конституційного суду повинна забезпечити прозорий, конкурентний відбір нових суддів КСУ і гарантувати тимчасове збільшення вимог до голосування, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії", - йдеться у повідомленні.
- Верховна Рада прийняла законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, який перезапускає судову реформу
- Рада прийняла закон про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.
- Президент Володимир Зеленський підписав закони про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів та про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.
- Рада адвокатів України закликала членів Вищої ради правосуддя, обраних на своєму з'їзді, подати у відставку.
- Міжнародні партнери України подали до Вищої ради правосуддя списки міжнародних експертів для обрання членів комісій при Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів.
- 13 вересня Рада суддів України не змогла обрати кандидатів до Етичної комісії, яка мала зайнятися перевіркою складу Вищої ради правосуддя.
- 21 вересня Рада суддів оголосила про новий початок відбору на посаду члена Етичної ради Вищої ради правосуддя.
- Очільник Ради суддів Богдан Моніч заявив, що делегати від суддівського самоврядування не матимуть впливу в Етичній раді при ВРП при чинному законі.
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