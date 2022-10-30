Про це він написав у твіттері.

"Чому досі триває дивне обговорення: що робити з конфіскованими російськими $330 млрд і яхтами путінських олігархів? Зруйновані міста та кров українських дітей мають поставити крапку в цій темі: російські активи треба передати українському народу. Годі відмовок.РФ має заплатити.

У серпні Зеленський заявив про створення спеціальної комісії щодо відшкодування шкоди завданої нападом Росії.

19 травня керівник ОПУ України Андрій Єрмак повідомив, що незабаром буде представлено проєкт механізму відшкодування Україні збитків, завданих російською агресією.

20 вересня міністерство юстиції США звернулося до американського Конгресу за дозволом використання конфіскованих російських активів для підтримки України.

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