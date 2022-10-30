"Кров українських дітей має поставити крапку в цій темі": Подоляк закликав передати конфісковані активи РФ Україні
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав передати Україні конфісковані кошти та майно російських олігархів
Про це він написав у твіттері.
"Чому досі триває дивне обговорення: що робити з конфіскованими російськими $330 млрд і яхтами путінських олігархів? Зруйновані міста та кров українських дітей мають поставити крапку в цій темі: російські активи треба передати українському народу. Годі відмовок.РФ має заплатити.
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