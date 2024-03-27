Адміністраторка телеграм-каналу привласнила 1 млн грн, який підписники задонатили на ЗСУ

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Як встановило слідство, жінка неодноразово організовувала збори коштів у телеграм-каналі нібито на допомогу українським військовим. Вона закликала підписників донатити на військове спорядження, автомобілі, квадрокоптери та вказувала для переказів реквізити своїх банківських карток.

"Таким чином за пів року підозрювана отримала від громадян майже 1 млн грн. У ході обшуків за місцем мешкання жінки правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, грошові кошти", - йдеться у повідомленні.

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Жінці повідомили про підозру у незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.