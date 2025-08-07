Брали участь у здійсненні удару по київській телевежі: російським генералу і полковнику заочно оголосили підозру
Служба безпеки України заочно оголосила підозру російським генерал-лейтенанту Сергію Кобилашу і полковнику Олегу Скітському, які брали участь у плануванні й здійсненні ракетного удару по київській телевежі
Про це інформує СБУ.
Вказано, що СБУ зібрала доказову базу на представників командування армії РФ, які вчиняли воєнні злочини на початку повномасштабного вторгнення. Йдеться про командувача дальньої авіації військово-повітряних сил російської армії генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша і командира 121-го важкого бомбардувального полку військово-космічних сил Росії полковника Олега Скітського.
Читайте також: Народився в Одесі, вбивав у Сирії та Грузії: розвідка викрила керівника першого з часів Другої світової війни килимового бомбардування Маріуполя Сергія Кобилаша
За даними слідства, вони брали участь у підготовці та здійсненні ракетного удару по київській телевежі 1 березня 2022 року.
"Для проведення повітряної атаки по столиці України окупанти задіяли стратегічні бомбардувальники ТУ-95МС. Як встановило розслідування, російська авіація вдарила по телевежі крилатими ракетами Х-101 класу "повітря - земля". Унаслідок ворожого обстрілу загинули п’ятеро цивільних людей, шестеро отримали поранення. Під час вибуху було пошкоджено технічні приміщення телецентру, багатоквартирні житлові будинки і спорткомплекс", - йдеться у повідомленні.
Відтак окупантам заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб).
Зазначимо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт командувача дальньої авіації РФ генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша. Палата досудового розслідування вважає, що є достатні підстави, аби вважати, що він несе відповідальність за ракетні удари по об'єктах електроенергетичної інфраструктури України, завдані силами РФ під його командуванням.
- 1 березня 2022 року російські окупаційні війська обстріляли телевежу в Києві. Телевежа була пошкоджена внаслідок потрапляння двох ракет. Унаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей, ще шестеро отримали поранення.
