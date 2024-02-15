Брав гроші за оформлення відпусток: ДБР повідомило про підозру начальнику військової частини на Київщині

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Більше 160 тис. грн від 26 підлеглих отримав посадовець із жовтня 2022 року по червень 2023 року.

Він пропонував свою платну «допомогу» одразу під час отримання відповідних рапортів від підлеглих.

"Офіцер брав від 1,5 до 5 тис. грн з підлеглих за оформлення виплати матеріальної допомоги та грошей на оздоровлення. Сума хабаря залежала від посади військовослужбовця та суми виплати. При цьому посадовець не боявся отримувати неправомірну вигоду на свою банківську карту", - зазначають в ДБР.

Він підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.