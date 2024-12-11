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Через загибель юнака на канатній дорозі в Києві п'ятьом людям повідомили про підозру

Юлія Лаврук
11 грудня, 2024 середа
10:55
Кримінал Канатна дорога в Києві

Правоохоронці повідомили про підозру п'ятьом людям у зв'язку з загибеллю юнака на канатній дорозі через Дніпро в Києві в липні цього року

Зміст

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 20 жовтня 2020 року один із Департаментів Київської міськради оголосив конкурс із залучення інвестора до реалізації проєкту "Облаштування атракціону канатна переправа через річку Дніпро від арки Дружби народів до Труханового острова".

Переможцем конкурсу стало приватне товариство, з яким уклали договір на облаштування канатної переправи. У 2024 році переможець передав атракціон в управління фізичній особі - підприємцю.

21 липня 2024 року сталевий канат канатної дороги обірвався, внаслідок чого юнак, який перебув на атракціоні, впав у Дніпро та загинув.

За результатом проведених експертиз установили, що проєктант атракціону допустив низку прорахунків, зокрема використовувався канат, який за своїм функціональним призначенням не може використовуватись для атракціонів. 

"Ця помилка зрештою і призвела до обриву каната. Водночас директор товариства затвердив цей технічний проєкт", – йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначили, що перед передачею атракціону в управління ФОПу було проведено експертизу канатної переправи. Водночас експерт не звернув увагу на невідповідність установленого каната цільовому призначенню.

Своєю чергою підприємець, який експлуатував атракціон, згідно з інструкцією повинен був здійснювати щоденний огляд перед початком роботи та реагувати на неналежний стан каната.

Також належний контроль за станом атракціону повинен був здійснювати колишній інженер з технічного нагляду КП "Плесо", який відповідає за безпечну експлуатацію об’єктів комунального підприємства. Так, йому оголосили підозру в службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). 

Іншим чотирьом фігурантам – проєктанту атракціону, директору підприємства, що виграло конкурс, експерту приватної експертної установи та підприємцю, який управляв канатною дорогою з 2024 року – повідомили про підозру в порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України). 

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про трагедію на канатній дорозі в Києві

21 липня 2024 року у Києві під час переправи через Дніпро на Труханів острів обірвалася канатна дорога, якою спускалась людина.

Водолазно-рятувальне відділення ДСНС обстежило 8 тис. кв. м дна річки під час занурень, а також 12 тис. кв. м за допомогою ехолоту, завершивши рятувальні роботи о 21:25, проте тіло хлопця не знайшли.

Власник канатної переправи, під час спуску якою обірвався трос, директор ТОВ "Активна країна" та один із засновників компанії Денис Курта пообіцяв співпрацювати зі слідством. А в КМДА заявили, що розраховують на справедливе та чесне розслідування трагедії на атракціоні. 

22 липня рятувальники дістали тіло хлопця з Дніпра. Наступного дня поліція прийшла з обшуками у КМДА та на фірми власника атракціону - канатної дороги.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
новини Києва
Офіс генпрокурора
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