Трагедія на канатній дорозі в Києві: у КМДА та на фірмах власника атракціону провели обшуки

Про це інформує поліція Києва.

Вказано, що обшуки проходять у відповідних службах КМДА, які погодили розташування атракціону, органах державного контролю, які видавали дозволи та мали здійснювати належний контроль за його діяльністю, та безпосередньо у фірмах власника атракціону.

"В межах розпочатих кримінальних проваджень правоохоронці допитали директора атракціону та персонал й вилучили службову документацію, яка буде вивчатись в межах призначеної експертизи дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що досудове розслідування проводять за ч. 2 ст. 272 ККУ (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини) та ч. 3 ст. 367 ККУ (Службова недбалість). Санкції статей передбачають до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про трагедію на канатній дорозі в Києві

21 липня 2024 року у Києві під час переправи через Дніпро на Труханів острів обірвалася канатна дорога, якою спускалась людина.

За інформацією Національної поліції, після проведеного опитування на місці події вдалося зʼясувати, що під час обриву троса на атракціоні перебував хлопець, віком орієнтовно до 30 років.

За фактом загибелі людини на атракціоні "Канатна переправа через р. Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова" Печерська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження.

Водолазно-рятувальне відділення ДСНС обстежило 8 тис. кв. м дна річки під час занурень, а також 12 тис. кв. м за допомогою ехолоту, завершивши рятувальні роботи о 21:25, проте тіло хлопця не знайшли.

Власник канатної переправи, під час спуску якою обірвався трос, директор ТОВ "Активна країна" та один із засновників компанії Денис Курта пообіцяв співпрацювати зі слідством. А у КМДА заявили, що розраховують на справедливе та чесне розслідування трагедії на атракціоні.

22 липня рятувальники дістали з Дніпра тіло хлопця, який зірвався у воду під час переправи на Труханів острів по канатній дорозі.