Чоловіка, який шпигував за Силами оборони на Миколаївщині, засудили до 15 років ув'язнення

Про це інформує СБУ.

Слідство встановило, що ФСБ завербувала через заборонену соцмережу "ВКонтакте" мешканця села Врадіївка, який на російських ресурсах писав коментарі на підтримку війни РФ проти України. Його зв'язковим був житель тимчасово окупованої частини сходу України.

Російські спецслужби цікавили точні координати базування українських захисників, які обороняють обласний центр, та геолокації укріпрайонів та вогневих позицій підрозділів ЗСУ.

"Розвідувальна інформація потрібна була агресору для підготовки прицільних повітряних атак на місто із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед", - йдеться у повідомленні.

Для виконання ворожих завдань чоловік на авто об’їжджав місцевість та приховано фіксував об’єкти на камеру телефону.

Його затримали у лютому 2023 року, коли він намагався передати окупантам розвіддані про дислокацію оборонних об’єктів. На підставі зібраних доказів суд визнав чоловіка винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Його ув'язнили на 15 років з конфіскацією майна.