Депортували українських дітей до РФ: СБУ оголосила підозру соратницям Путіна

Про це повідомляє СБУ.

Зазначено, що фігурантки входять до близького оточення президента РФ Володимира Путіна й під час окупації росіянами Херсону вони примусово вивезли до Москви неповнолітніх вихованців місцевого будинку дитини - новонароджену дівчинку й дворічного хлопчика.

"Щоб "оглянути" дітей перед депортацією, Лантратова та Варламова прибули до обласного центру під виглядом "офіційного візиту" представниць країни-агресора. Тоді вони навідались до міського дитбудинку, з якого вивезли двох малюків до Москви нібито для оздоровлення в російських медустановах", - розповідають в СБУ.

Водночас розслідування встановило, що насправді депортовані діти не мали фізичних вад, а в медичному втручанні не було потреби.

Зазначено, що після деокупації Херсона були проведені обшуки в будинку дитини: там правоохоронці знайшли фіктивні документи щодо депортації дітей до РФ, які підписали Лантратова й Варламова.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, примусове індивідуальне чи масове переселення або депортація осіб, що перебувають під захистом, з окупованої території на територію окупаційної держави, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - інформують у СБУ.

Зараз тривають комплексні заходи для притягнення фігуранток до відповідальності, оскільки вони перебувають на території Росії.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.