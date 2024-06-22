Директору фірми, який привласнив 6,8 млн грн на закупівлі ноутбуків для ЗСУ, оголосили підозру

Про це інформує Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

За даними слідства, директор фірми у 2022 році уклав з однією з військових частин Києва договір на постачання 1300 ноутбуків, які призначались для потреб оборони, загальною вартістю понад 38, 5 млн грн.

"Під час виконання умов договору, підприємець, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно заволодів грошовими коштами військової частини шляхом завищення ціни комплектовання ноутбуків на суму 6, 8 млн грн, що встановлені не були. Зазначену суму підозрюваний вивів за межі України", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що директору приватного підприємства інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України).

"Прокурори погодили клопотання слідчого про застосування підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою", - додали у відомстві.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.