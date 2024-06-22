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Директору фірми, який привласнив 6,8 млн грн на закупівлі ноутбуків для ЗСУ, оголосили підозру

22 червня, 2024 субота
00:47
Кримінал Ілюстративне фото

Директор приватного підприємства під час закупівлі ноутбуків для військової частини у Києві заволодів 6,8 млн грн: йому повідомили про підозру

Зміст

Про це інформує Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону. 

За даними слідства, директор фірми у 2022 році уклав з однією з військових частин Києва договір на постачання 1300 ноутбуків, які призначались для потреб оборони, загальною вартістю понад 38, 5 млн грн. 

"Під час виконання умов договору, підприємець, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно заволодів грошовими коштами військової частини шляхом завищення ціни комплектовання ноутбуків на суму 6, 8 млн грн, що встановлені не були. Зазначену суму підозрюваний вивів за межі України", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що директору приватного підприємства інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України).

"Прокурори погодили клопотання слідчого про застосування підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою", - додали у відомстві. 

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше ДБР встановило, що під час закупівлі дизельних генераторів на потреби Збройних Сил України було привласнено обладнання на понад 5 млн грн. Серед підозрюваних командир частини. 

Теги:
Суспільство
Україна
військові
ЗСУ
новини Києва
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