Дружина священика УПЦ МП і столичний блогер: СБУ затримала 5 проросійських агітаторів

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У Києві припинили протиправну діяльність столичного блогера, який публічно принижував гідність однієї з національних спільнот та заперечував збройну агресію Росії проти України.

"Для цього фігурант записував провокативні стріми на території історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а потім викладав їх на власних сторінках у Facebook, Instagram та Youtube", - зазначають у Службі безпеки.

На Житомирщині викрили активістів місцевого осередку фейкового народовладдя. Ними виявились двоє місцевих жителів, які нав’язували кремлівські наративи про війну в Україні.

Зокрема війну Росії проти України вони називали "громадянським конфліктом" у нашій державі. Для поширення ворожої пропаганди фігуранти проводили в бібліотеці так звані семінари, а потім викладали відповідне відео у соцмережах.

На Запоріжжі викрили дружину настоятеля місцевого храму УПЦ МП, яка у власному Телеграм-каналі героїзувала російських окупантів та виправдовувала їхні злочини в Маріуполі.

У Черкасах вирок отримала місцева агітаторка, яка публічно закликала до насильницького захоплення державної влади та військового перевороту в Україні.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Фото: Служба безпеки України

12 лютого стало відомо, що Служба безпеки України заочно повідомила так званому першому заступнику міністра економічного розвитку в окупаційному "уряді Криму" Роману Хитущенку про підозру в колабораційній діяльності.

13 лютого повідомлялося, що СБУ затримала на Київщині російського агента, який орендував квартиру біля аеродрому, щоб шпигувати за літаками ЗСУ. Йому оголосили підозру в держзраді.

13 лютого стало відомо, що Служба безпеки України затримала колаборантку, яка допомагала організовувати "референдум" на правобережжі Херсонщини, а після деокупації виїхала та оформила соцвиплати як переселенка.

: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.