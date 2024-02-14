Дружина священика УПЦ МП і столичний блогер: СБУ затримала 5 проросійських агітаторів
Служба безпеки України затримала ще п’ятьох проросійських агітаторів, які діяли в різних регіонах країни. Вони виправдовували агресію РФ та закликали до захоплення державної влади
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У Києві припинили протиправну діяльність столичного блогера, який публічно принижував гідність однієї з національних спільнот та заперечував збройну агресію Росії проти України.
"Для цього фігурант записував провокативні стріми на території історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а потім викладав їх на власних сторінках у Facebook, Instagram та Youtube", - зазначають у Службі безпеки.
На Житомирщині викрили активістів місцевого осередку фейкового народовладдя. Ними виявились двоє місцевих жителів, які нав’язували кремлівські наративи про війну в Україні.
Зокрема війну Росії проти України вони називали "громадянським конфліктом" у нашій державі. Для поширення ворожої пропаганди фігуранти проводили в бібліотеці так звані семінари, а потім викладали відповідне відео у соцмережах.
На Запоріжжі викрили дружину настоятеля місцевого храму УПЦ МП, яка у власному Телеграм-каналі героїзувала російських окупантів та виправдовувала їхні злочини в Маріуполі.
У Черкасах вирок отримала місцева агітаторка, яка публічно закликала до насильницького захоплення державної влади та військового перевороту в Україні.
За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.
Фото: Служба безпеки УкраїниПримітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 12 лютого стало відомо, що Служба безпеки України заочно повідомила так званому першому заступнику міністра економічного розвитку в окупаційному "уряді Криму" Роману Хитущенку про підозру в колабораційній діяльності.
- 13 лютого повідомлялося, що СБУ затримала на Київщині російського агента, який орендував квартиру біля аеродрому, щоб шпигувати за літаками ЗСУ. Йому оголосили підозру в держзраді.
- 13 лютого стало відомо, що Служба безпеки України затримала колаборантку, яка допомагала організовувати "референдум" на правобережжі Херсонщини, а після деокупації виїхала та оформила соцвиплати як переселенка.
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