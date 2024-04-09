"Є спроби показати, що в Україні страшно жити": радниця з комунікацій ДБР вказала на маніпуляції у справі з вбивством підлітка у київському фунікулері

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом. Є підозрюваний у вбивстві за статтею 115 Кримінального кодексу України, в суді йому обирається запобіжний захід. Сторона обвинувачення просить суд взяти до уваги всі докази й факти, які надаються в цій справі, і ухвалити рішення утримувати підозрюваного під вартою без права внесення застави. Далі триватиме досудове розслідування. І вже тоді, коли будуть зібрані усі матеріали, допитані свідки, будуть отримані результати експертиз і проаналізовані усі обставини, саме тоді обвинувальний акт буде направлено до суду. Наразі ми говоримо про початкову стадію", - пояснила Сап'ян.

За словами радниці з комунікацій ДБР, саме на початкові стадії справи ми бачимо спроби маніпулювання інформацією й спроби вкинути дезінформацію/

"Ми живемо в умовах війни. Наразі находяться ті, хто намагається ще більше підкинути дров у вогнище. Створити психологічний тиск щодо того, що в Україні небезпечно й страшно жити. Також є маніпуляція фактами, що це не працівник і військовослужбовець, водій Управління державної охорони, до речі, його усунено на момент розслідування від виконання своїх обов'язків, а була вкинута інформація, що це експрацівник ДБР, а це не відповідає дійсності. Керівництво Управління державної охорони максимально сприяє досудовому розслідуванню", - зауважила Сап'ян.

Співробітникові УДО, якого підозрюють в убивстві підлітка на станції фунікулера в Києві, обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Що передувало

Про подію увечері неділі, 7 квітня, повідомили Telegram-канали "Реальний Київ" та "Київ Оперативний".

Там зазначали, що на верхній станції фунікулера, яка виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря, стався конфлікт між молодиками.

Пабліки поширили відео, на якому видно закривавленого хлопця, що нерухомо лежить біля стіни. Поряд з ним інший кричав: "Я убив". Пізніше у мережі з'явилося фото накритого поліетиленом тіла першого хлопця.

У "Київпастрансі" о 20:00 повідомляли про призупинення руху через "хуліганський випадок", але не надали жодних інших подробиць.

Наступного дня у пресслужбі ДБР заявили про відкриття кримінального провадження за фактом трагедії на станції київського фунікулера.

За їхніми даними, того вечора між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім виник конфлікт. Після виходу з вагона на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.

Зазначається, що правоохоронця затримали і вже відсторонили від виконання своїх обовʼязків.

Увечері 8 квітня у Державному бюро розслідувань інформували, що військовослужбовцю Управління державної охорони України повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).