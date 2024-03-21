Експрем'єра-втікача Азарова судитимуть у справі про держзраду
Стосовно колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та його помічниці до суду скерували обвинувальний акт: інкримінують посягання на територіальну цілісність України
Про це інформує Офіс генпрокурора.
За даними слідства, Азаров створив телеграм-канал, у якому розміщував російську пропаганду, покликану сформувати у суспільстві антиукраїнські настрої. Його дописи мали на меті зашкодити суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України.
Дві помічниці Азарова займались адмініструванням телеграм-каналу. Одна з них на той час обіймала посаду начальниці організаційного відділу в столичній райдержадміністрації: її справу вже розглядає суд. Інша була колишньою співробітницею цієї ж РДА і наразі перебуває у РФ.
"Спільниці разом координували інформаційну пропагандистську діяльність експрем’єр-міністра у телеграм-каналі, а також в інших соцмережах та допомагали організовувати та поширювати антиукраїнські інтерв’ю та коментарі російським ЗМІ. Підтримуючи активні зв'язки з експрем’єр-міністром та його оточенням, жінки сприяли у проведенні інформаційно-підривної діяльності, яка координується представниками російських спецслужб та спрямована на дискредитацію діючої влади на міжнародній арені", - йдеться у повідомленні.
Факти протиправної діяльності підтвердили судові психолого-лінгвістичні експертизи опублікованих матеріалів.
Жінкам інкримінували публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України). Експрем’єр-міністру також інкримінували державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).
"Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього прем’єр-міністра України та його помічниці, яка перебуває в РФ", - додали в Офісі генпрокурора.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 18 січня до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього прем'єра-втікача Миколи Азарова. Його звинувачують в інформаційній діяльності на користь Росії. Про підозру в цьому провадженні Азарову повідомили в жовтні 2023 року.
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