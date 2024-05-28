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Фінансування росгвардії та МВС РФ: прокурори скерували до суду справу щодо Оксани Марченко

28 травня, 2024 вiвторок
18:10
Кримінал Оксана Марченко

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо дружини підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука Оксани Марченко за вчинення злочинів проти нацбезпеки України

Зміст

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора. 

Слідством встановлено, що дружина колишнього народного депутата України, який був лідером забороненої партії "ОПЗЖ" та вже позбавлений українського громадянства, була кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємств у Ялті.

Через них обвинувачена упродовж 2014-2022 років переводила мільйонні суми на фінансування росгвардії та МВД РФ, а також передавала  матеріальні ресурси незаконним збройним формуванням Росії.

Разом із двома директорами ТОВ та менеджеркою компанії вона перерахувала РФ понад 21 млн грн під виглядом сплати податків та зборів за нібито охорону нерухомості на території анексованого півострова.

Фото: t.me/pgo_gov_ua


"Під час розслідування за клопотанням прокурорів арештовано майно та активи обвинуваченої вартістю понад 18,4 млрд грн. Зокрема, накладено арешт на рухоме майно вартістю понад 7,5 млрд грн та нерухомість на 2,1 млрд грн, а також на цінні папери на 5,3 млрд грн та корпоративні права", - повідомляють правоохоронці.

Фото: t.me/pgo_gov_ua


Одного зі спільників обвинуваченої вже засуджено до позбавлення волі. Обвинувальний акт стосовно ще двох – на розгляді в суді.

Фото: t.me/pgo_gov_ua


Оксані Марченко інкриміновано фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, та колабораційну діяльність (ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України).
  • 19 травня 2023 року повідомлялось, що суд відстояв право держави на землі лісогосподарського площею 9,5 га за понад 204 млн грн, які незаконно передали у власність дружини лідера забороненої партії ОПЗЖ Оксани Марченко.
  • 2 червня 2023 року за матеріалами Служби безпеки накладено арешт на акції Оксани Марченко в 7 підприємствах припортової інфраструктури на Одещині.
  • 3 листопада 2023 року стало відомо, що маєтки Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко в Києві, на Прикарпатті та Закарпатті не конфісковані. Понад те, їх на платній основі охороняє поліція охорони в інтересах власників.
  • 8 березня стало відомо, що дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко відкрила у Росії кінокомпанію. Її директором став лінійний продюсер талант-шоу "Україна має талант".
Теги:
Україна
Оксана Марченко
Віктор Медведчук
Війна з Росією
колаборанти
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