"Імовірне довічне ув'язнення": у ДБР прокоментували справу про розстріл поліцейських на Вінниччині

Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в етері телеканалу "Еспресо".

"Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує кримінальне провадження за фактом дезертирства військовослужбовців. Відповідно до Кримінального кодексу України (ККУ), за дезертирство зі зброєю в умовах воєнного стану можна понести суворе покарання, зокрема від 5 до 12 років позбавлення волі. Якщо до цього додати ще факт посягання на життя поліцейського, то досить імовірним являється довічне ув'язнення", - заявила Сап'ян.

Військовослужбовців, які причетні до розстрілу правоохоронців на Вінниччині, затримано. Триває розслідування за двома кримінальними провадженнями. Підозрювані понесуть найсуворішу відповідальність за скоєний злочин, зазначила вона.

"Отже, на сьогоднішній день маємо два кримінальні провадження. Одним розслідуванням займається Нацполіція, іншим, що стосується дезертирства, займається ДБР. Національною поліцією України двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України). Очікуємо, що найближчим часом буде обрано запобіжний захід. Звичайно, обидві сторони будуть просити утримання під вартою без права внесення застави. Адже це досить серйозний злочин. Нагадаю, 19 квітня військовослужбовці батько і син самовільно покинули військову частину в Одеській області. Вони викрали табельний пістолет. Міністр внутрішніх справ констатував факти, що встановлено можливе нелегальне перевезення зброї. Зараз слідчі працюють на місці події", - пояснила радниця з комунікацій ДБР.