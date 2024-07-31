Кинув "коктейль Молотова" у будівлю ТЦК на Вінниччині: СБУ оголосила підозру 17-річному одеситу
Служба безпеки повідомила про підозру 17-річному жителю Одеси, який пішов на співпрацю з РФ та намагався підпалити будівлю ТЦК у Вінницькій області
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що підозрюваним виявився 17-річний підліток з Одеси, який навесні 2024 року потрапив у поле зору російської ФСБ через пошуки швидкого заробітку в інтернеті. На одному з таких сайтів хлопець виклав своє резюме, на яке відповів представник спецслужби РФ.
"За гроші він запропонував одеситу вчиняти підпали об’єктів військової інфраструктури та автомобілів українських захисників. Після "тестових" завдань у вигляді фотофіксації локацій Сил оборони у портовому місті окупанти "відрядили" свого поплічника на Вінниччину", - йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, там підозрюваний мав підпалити будівлю ТЦК. Після цього завдання він мав продовжити серію підпалів у Житомирі.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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