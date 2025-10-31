Коригувала атаки РФ на енергооб’єкти Вінниччини: правоохоронці "на гарячому" затримали агентку ФСБ

Про це інформує Служба безпеки України.

За даними слідства, наведенням російських обстрілів займалася 46-річна безробітна, яка потрапила до уваги ворога, коли шукала "легкі заробітки" у телеграм-каналах.

"Головним завдання фігурантки було провести дорозвідку на декількох енергогенеруючих об’єктах регіону, які забезпечують світлом і теплом більшу частину області. Перебуваючи біля потенційних "цілей", агентка сфотографувала їх, а знімки разом з координатами відправила кураторові від ФСБ", - розповіли в Службі безпеки.

Там додали, що співробітники СБУ затримали фігурантку "на гарячому", коли вона обходила територію одного з енергооб’єктів для з’ясування його технічного стану.

"Встановлено, що після масованої атаки РФ зловмисниця мала прибути до Гайсинського району, щоб зафіксувати наслідки ворожих ударів", - відмітили в СБУ.

Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

фото: Служба безпеки України

Наразі фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.