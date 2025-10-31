Коригувала атаки РФ на енергооб’єкти Вінниччини: правоохоронці "на гарячому" затримали агентку ФСБ
Співробітники СБУ спільно із Нацполіцією затримали агентку ФСБ, яка коригувала російські атаки по енергетичній інфраструктурі Вінницької області. Тепер їй загрожує довічне ув’язнення
Про це інформує Служба безпеки України.
За даними слідства, наведенням російських обстрілів займалася 46-річна безробітна, яка потрапила до уваги ворога, коли шукала "легкі заробітки" у телеграм-каналах.
"Головним завдання фігурантки було провести дорозвідку на декількох енергогенеруючих об’єктах регіону, які забезпечують світлом і теплом більшу частину області. Перебуваючи біля потенційних "цілей", агентка сфотографувала їх, а знімки разом з координатами відправила кураторові від ФСБ", - розповіли в Службі безпеки.
Там додали, що співробітники СБУ затримали фігурантку "на гарячому", коли вона обходила територію одного з енергооб’єктів для з’ясування його технічного стану.
"Встановлено, що після масованої атаки РФ зловмисниця мала прибути до Гайсинського району, щоб зафіксувати наслідки ворожих ударів", - відмітили в СБУ.
Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
фото: Служба безпеки України
Наразі фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше співробітники СБУ затримали у Харкові агента російської ФСБ, який готував саморобний вибуховий пристрій та збирався його підірвати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.65 Купівля 41.65Продаж 42.12
- EUR Купівля 48.24Продаж 48.88
- Актуальне
- Важливе