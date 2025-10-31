Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Кримінал Коригувала атаки РФ на енергооб’єкти Вінниччини: правоохоронці "на гарячому" затримали агентку ФСБ

Коригувала атаки РФ на енергооб’єкти Вінниччини: правоохоронці "на гарячому" затримали агентку ФСБ

Катерина Ганжа
31 жовтня, 2025 п'ятниця
12:50
Кримінал Служба безпеки України

Співробітники СБУ спільно із Нацполіцією затримали агентку ФСБ, яка коригувала російські атаки по енергетичній інфраструктурі Вінницької області. Тепер їй загрожує довічне ув’язнення

Зміст

Про це інформує Служба безпеки України.

За даними слідства, наведенням російських обстрілів займалася 46-річна безробітна, яка потрапила до уваги ворога, коли шукала "легкі заробітки" у телеграм-каналах.

"Головним завдання фігурантки було провести дорозвідку на декількох енергогенеруючих об’єктах регіону, які забезпечують світлом і теплом більшу частину області. Перебуваючи біля потенційних "цілей", агентка сфотографувала їх, а знімки разом з координатами відправила кураторові від ФСБ", - розповіли в Службі безпеки.

Там додали, що співробітники СБУ затримали фігурантку "на гарячому", коли вона обходила територію одного з енергооб’єктів для з’ясування його технічного стану.

"Встановлено, що після масованої атаки РФ зловмисниця мала прибути до Гайсинського району, щоб зафіксувати наслідки ворожих ударів", - відмітили в СБУ.

Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

фото: Служба безпеки України

Наразі фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше співробітники СБУ затримали у Харкові агента російської ФСБ, який готував саморобний вибуховий пристрій та збирався його підірвати.  
Теги:
Новини
Суспільство
СБУ
поліція
Війна з Росією
державна зрада
Вінниччина
Енергетика
14:02
OPINION
Путін робить свою політику на війні, Китай – більше на мирі
13:57
Ексклюзив
світло
Найближчим часом обмеження світла будуть зменшуватися, - експерт з енергетики Рябцев
13:46
Василь Малюк, голова СБУ
Українські спецслужби позаминулого літа знищили на території РФ ракету "Орєшнік", - глава СБУ
13:34
Ексклюзив
"Індія діє поступово": експосол Польщі в країні про відмову від російської нафти
13:32
Хосе Мануель Альбарес
У Іспанії відбудеться "секретна" зустріч Коаліції охочих щодо підтримки України, - ЗМІ
13:07
ТРЦ Gulliver
У Києві тимчасово зупинив роботу ТРЦ Gulliver через конфлікт між новим власником та попередником
12:18
Єврокомісія
Єврокомісія може подати до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через заборону імпорту українського зерна
12:18
Білий Дім
Після вбивства Кірка посадовці адміністрації Трампа переїжджають у службове житло на військових базах, - The Atlantic
12:06
Південноукраїнська АЕС
РФ пошкодила критично важливі для ядерної безпеки України підстанції, - МАГАТЕ
12:04
OPINION
Злочини проти військових: чому не реагує президент?
11:51
"Зіркотека"
Зашкварні історії та ексклюзиви: В Україні запустився новий YouTube-канал про шоу-бізнес "Зіркотека"
11:49
Ексклюзив
Кремль москва
Через 2 роки на економіку РФ чекають колапсоїдні явища, - економіст Устенко
11:32
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія атакувала Україну ракетою, яку розробили, знехтувавши договором зі США, а Єврокомісія може подати до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через блокування імпорту української сільгосппродукції. Акценти світових ЗМІ 31 жовтня
11:27
Аналітика
EDIP
Європейський оборонний ривок: що означає EDIP і де тут шанс для України
11:21
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
В усіх регіонах діють графіки відключення світла: ситуація в енергосистемі 31 жовтня
11:21
крилата ракета 9М729 у військовому парку "Патріот" під Москвою, січень 2019 року
Росія б'є по Україні ракетою, розробка якої змусила Трампа вийти з ядерного договору у 2019 році, - Сибіга
11:19
Оновлено
Росіяни атакували БПЛА багатоповерхівку та залізничне депо в Сумах, на Одещині під ударом були енергооб’єкти
10:54
Олександр Караваєв (праворуч), "Динамо" - "Шахтар"
УПЛ: "Шахтар" приймає "Динамо", розклад матчів та трансляцій 11-го туру
10:47
Оновлено
Вибух в сортувальному центрі Укрпошти у Києві
Вибух у сортувальному центрі Укрпошти в Києві: поліція затримала відправника посилки
10:27
Ексклюзив
Чернігівська ТЕЦ
Відпрацьовуються різні сценарії на випадок відключень світла та тепла, - радник голови Чернігівської ОВА
10:22
окупанти, оркі, російські солдати
Росіяни просунулись у Покровську, - DeepState
10:02
OPINION
Справа Кудрицького: "Голову геть!" – кричить Червона королева
09:59
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Військовий оглядач Попович пояснив, навіщо Путін запропонував тимчасове припинення вогню в районі Покровська
09:55
Погода, осінь
"Подарує українцям справжнє тепло та навіть із сонечком": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в перших числах листопада
09:50
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 31 жовтня: гривня зміцнилася щодо євро та долара
09:30
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
США скасували саміт Трампа й Путіна в Будапешті після надісланого Росією листа з жорсткими вимогами щодо України, - FT
09:23
вогонь, полум'я, пожежа
У РФ поскаржилися на атаку БПЛА: в Орлі після падіння уламків на території ТЕЦ – проблеми із електрикою
09:23
Ексклюзив
ТЦК вручають повістку
"Це сталося у так званій буферній зоні": речник Полтавського обласного ТЦК про стрілянину у Кременчуцькому центрі комплектування
08:30
Олексій Лень
Український баскетболіст перейшов з НБА до мадридського "Реалу"
08:20
Дональд Трамп та Меланія Трамп на Геловін у Білому домі
Трамп із першою леді влаштували на Геловін вечірку в Білому домі. У США обурилися, що вона відбувається на тлі шатдауну
08:19
OPINION
Зеленський сьогодні повторює дії Януковича 2013 року
08:17
Оновлено
Генштаб, війна, фронт, ЗСУ, Сили оборони
Протягом доби на фронті відбулося 132 бої: найгарніше на Покровському напрямку
08:11
Ексклюзив
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
"На більшість позицій треба заходити пішки": у 59 ОШБр прокоментували логістику на Покровському напрямку
08:06
OPINION
Навіщо Путін бреше про оточення в Купʼянську і Покровську?
07:45
Огляд
Його бомба вбила царя і змінила історію: 172 роки від народження піонера реактивної ери Миколи Кибальчича
07:31
Огляд
Пережив три століття й зникнення Січі: 222 роки тому не стало останнього кошового Петра Калнишевського
07:00
Ексклюзив
"Україні і так вистачає чортів, що лізуть зі сходу", – отець-блогер Філюк про ставлення церкви до Геловіну
06:52
На фото втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 970 військових, 39 артсистем і 5 танків
06:37
Барселонська Саграда Фамілія стала найвищим храмом у світі
05:46
Ford, форд
Ford відкликає понад 227 тис. автомобілів у США через проблеми з лобовим склом та сидіннями
Більше новин
