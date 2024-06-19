Коригував російські удари по Одесі та звітував про їхні наслідки ФСБ: зрадника засудили на 15 років

Про це повідомляє СБУ.

Зазначено, що зрадник для наведення російських ударів, зокрема ракетно-дронових атак на цивільну інфраструктуру Одеси, фіксував місцезнаходження потрібних цілей, після чого відправляв куратору РФ через месенджер.

Водночас після здійснення Росією обстрілів чоловік "обходив" місця прильотів, аби їхні наслідки передати ворогу.

Також ув’язнений прагнув знайти для окупантів пункти базування зенітно-ракетних комплексів ППО, які обороняють Одесу.

Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисника в березні минулого року, коли той намагався передати розвіддані РФ.

"На підставі зібраних доказів його визнано винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмують у СБУ.

Зрадник отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна.