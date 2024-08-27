Моє обурення більше, ніж обурення суспільства, - генпрокурор Костін про нардепа Дмитрука

Про це Костін заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність".

Він зазначив, що ситуація з незаконним виїздом нардепа за кордон викликала багато обурення у суспільстві.

"Моє обурення, навіть більше, ніж обурення суспільства. Перше, що я зрозумів і відчув: коли ми бачимо відео, як наші прикордонники за допомогою дронів відстежують втікачів, потім мобільні групи їх затримують. І це дійсно приклад успішної роботи. Чому в цих випадках вдалося, а ця людина як по маслу просто перейшла нелегально кордон? Ми одразу розпочали кримінальне провадження. З першого моменту", - наголосив генпрокурор.

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За його словами, в межах цієї справи розслідування ведеться цілодобово, тривають слідчі дії.

"Ми розуміємо, що ця людина перетнула кордон не сама, йому хтось допоміг. Можливо це службові особи різних органів", - додав Костін.