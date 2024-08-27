Моє обурення більше, ніж обурення суспільства, - генпрокурор Костін про нардепа Дмитрука
Генеральний прокурор України Андрій Костін прокоментував незаконний виїзд за кордон народного депутата України Артема Дмитрука: він заявив, що його обурення більше, ніж обурення суспільства
Про це Костін заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність".
Він зазначив, що ситуація з незаконним виїздом нардепа за кордон викликала багато обурення у суспільстві.
"Моє обурення, навіть більше, ніж обурення суспільства. Перше, що я зрозумів і відчув: коли ми бачимо відео, як наші прикордонники за допомогою дронів відстежують втікачів, потім мобільні групи їх затримують. І це дійсно приклад успішної роботи. Чому в цих випадках вдалося, а ця людина як по маслу просто перейшла нелегально кордон? Ми одразу розпочали кримінальне провадження. З першого моменту", - наголосив генпрокурор.
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За його словами, в межах цієї справи розслідування ведеться цілодобово, тривають слідчі дії.
"Ми розуміємо, що ця людина перетнула кордон не сама, йому хтось допоміг. Можливо це службові особи різних органів", - додав Костін.
- Народний депутат України Артем Дмитрук, відомий лобіюванням інтересів Московського патріархату в парламенті, опублікував низку дописів про підготовку його затримання.
- 24 серпня 2024 року він незаконно виїхав до Молдови. 25 серпня йому оголосили підозру.
- Згодом Дмитрук заявив, що його сім'ю переслідували та намагались викрасти з готелю у Європі.
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував незаконний виїзд за кордон Дмитрука. Він заявив, що за результатами розслідування будуть ухвалені рішення, зокрема, й у парламенті.
- Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що народний депутат не заявляв, що він є посадовцем Верховної Ради - він виїхав як звичайний громадянин.
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