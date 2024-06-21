"Моє захоплення українцям": дружина казахського опозиціонера Садикова заявила, що виконавців замаху на нього знайшли
Українські правоохоронці знайшли виконавців замаху на казахського опозиціонера Айдоса Садикова - вони виявилися громадянами Казахстану
Про це повідомила Наталія Садикова.
Зазначається, що підозрюваними виявилися двоє громадян Казахстану: Мейрам Каратаєв 09.05.1991 та Алтай Жаканбаєв 08.02.1988. Каратаєв - співробітник ДВД Костанайської області, він займав перші місця на змаганнях зі стрільби серед співробітників.
За словами Садикової, чоловіки отримали замовлення, 2 червня приїхали до Києва, жили на орендованих квартирах, стежили за Айдосом і продумували злочин.
"Я не помилилася ні коли звинуватила в замаху Токаєва, ні коли сказала, що стріляв професіонал. Моє захоплення українцям", - написала Наталія.
Що передувало
У вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова і втік. Потерпілий перебуває в реанімації у важкому стані.
Дружина Садикова заявила, що замовником нападу може бути президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
Сам Токаєв доручив направити офіційні запити українській стороні щодо нападу. У разі потреби казахстанські офіційні органи готові підключитися до розслідування.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.38 Купівля 40.38Продаж 40.91
- EUR Купівля 43.39Продаж 44.13
- Актуальне
- Важливе