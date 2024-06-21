"Моє захоплення українцям": дружина казахського опозиціонера Садикова заявила, що виконавців замаху на нього знайшли

Про це повідомила Наталія Садикова.

Зазначається, що підозрюваними виявилися двоє громадян Казахстану: Мейрам Каратаєв 09.05.1991 та Алтай Жаканбаєв 08.02.1988. Каратаєв - співробітник ДВД Костанайської області, він займав перші місця на змаганнях зі стрільби серед співробітників.

За словами Садикової, чоловіки отримали замовлення, 2 червня приїхали до Києва, жили на орендованих квартирах, стежили за Айдосом і продумували злочин.

"Я не помилилася ні коли звинуватила в замаху Токаєва, ні коли сказала, що стріляв професіонал. Моє захоплення українцям", - написала Наталія.

Що передувало

У вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова і втік. Потерпілий перебуває в реанімації у важкому стані.

Дружина Садикова заявила, що замовником нападу може бути президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Сам Токаєв доручив направити офіційні запити українській стороні щодо нападу. У разі потреби казахстанські офіційні органи готові підключитися до розслідування.