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На Одещині люди у формі "запакували" до бусика 14-річного підлітка, ТЦК призначив перевірку

7 квітня, 2024 неділя
19:09
Кримінал У селі Ізмаїльського району

У вівторок, 2 квітня 2024 року, у селі Приозерне Суворовської громади четверо чоловіків у військовій формі силою посадили 14-річного хлопця у бус та вивезли у бік села Червоний Яр Кілійської територіальної громади. Одеський обласний ТЦК почав перевірку

Про це повідомляє Бессарабія Inform.

За словами начальниці відділу соціального захисту населення Суворовської селищної ради Оксани Терзі, хлопець є круглою сиротою, наразі ним опікується бабуся.

Відтворюючи хронологію подій Оксана Терзі повідомила, що перед нападом підліток прямував до своєї дівчини по центральній вулиці села. Згодом поруч з ним зупинився білий мікроавтобус, звідки вийшли троє військових з автоматами та нібито заламали йому руки.

"Коли військові затягли хлопчину до мікроавтобусу, почали прикладати дуло автомату до його скроні, потім - до лоба, бо він чинив опір. А дитина займається спортом, тому в нього спрацювала реакція самооборони. Він почав викручуватися, а нападники його приборкали, завдаючи ударів по спині автоматом. Вони його побили та зв’язали руки пластмасовою стяжкою", – заявила начальниця відділу соціального захисту населення.

Однак дізнавшись вік хлопця, згадані чоловіки висадили його посеред шляху при в’їзді в село Червоний Яр. Наостанок вони попередили хлопчину, щоб він мовчав про цей випадок, бо вони знають, де мешкають його рідні та він сам.

Як зазнає Бессарабія Inform, підліток пережив фізичне насилля та зазнав психологічних та соціальних тортур.

"Він був засмучений, його трусило всього. Дитина була в шоковому стані. Він три дні не їв, три ночі не спав. В нього піднялася температура, та сильно боліла спина", - додала вона

Наступного дня після інциденту хлопець пішов до школи, аби не виникло підозр. Про цей випадок дізналась його вчителька української мови від бабусі школяра та сповістила про це директора закладу загальної середньої освіти та старосту села, які й звернулись до поліції.

Після того як правоохоронці не вжили жодних заходів, Оксана Терзі сповістила про дану ситуацію представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Одесі.

Після того як начальниця відділу соцзахисту звернулась вдруге до поліції з погрозами надати розголосу цій ситуації, правоохоронці приїхали до села Приозерне.

"Після погрози про розголошення приїхали слідчі, експерти, які вирушили на місце події. Постраждала дитина пройшла медогляд, але синців не було, адже пройшло три дні. У нього лише залишились сліди від стяжок. Ці особи знали, як бити, бо всі внутрішні органи у хлопчика болять", - додала вона, припустивши, що такий стан дитини може бути пов’язаний з надмірною нервовою напругою.

Жінка підкреслила, що після розмови з поліцією всі покази хлопці були записані на камеру. Окрім цього вдалось відшукати очевидців викрадення. Дитину запросили на слідчий експеримент. Поліцейські також поїхали до Червоного Яру, аби відшукати камери відеоспостереження.

Ким були особи з бусика, наразі встановлюється.

Реакція Одеського обласного ТЦК

Щодо ситуації зі звинуваченням співробітників ТЦК та СП у затриманні неповнолітнього в Ізмаїльському районі проводиться службова перевірка, повідомила пресслужба Одеського обласного ТЦК та СП.

"Всі обставини події ретельно вивчаються, командуванням забезпечено максимальне сприяння правоохоронним органам, що діють в рамках розслідування правопорушення за ч. 1 ст. 146 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР". - йдеться у повідомленні.

  • У суботу, 6 квітня, у Лісовому масиві Києва чоловік напав на працівників Деснянського ТЦК. Одного зі службовців він ударив по голові, а іншого планував атакувати ножем.

Теги:
Суспільство
Україна
Одещина
мобілізація
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