НАБУ перевіряє дані про елітну нерухомість голови департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка
НАБУ перевіряє опубліковану журналістами інформацію про елітну нерухомість, яка належить родині очільника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка
Про це НАБУ повідомило у відповідь на запит NV.
"Наразі детективи Національного бюро досліджують та опрацьовують наведені у розслідуванні фактичні обставини придбання нерухомості членами сім'ї вказаної особи", – зазначили у відомстві.
Також там повідомили, що станом на початок квітня не отримували заяви щодо розслідування можливих правопорушень Вітюка.
Що передувало
Раніше цього місяця журналісти "Слідства.Інфо" виявили, що родина голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн за ринковою вартістю.
Сам Вітюк сказав Еспресо, що коментарі з цього приводу надасть пізніше.
Згодом Слідство.Інфо заявило, що СБУ могла давати вказівки представникам військкомату щодо вручення повістки журналісту, який викрив елітне майно родини Вітюка. Пресслужба СБУ зазначила, що вони, Міністерство оборони та Генштаб ЗСУ проводять перевірку щодо інформації.
"Зазначаємо, що згідно з законом співробітники СБУ не мають повноважень надавати офіційні вказівки чи доручення щодо спілкування працівників ТЦК з журналістами", - наголосили у відомстві.
9 квітня стало відомо, що Вітюка відсторонили після розслідування журналістів і відправили на передову.
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