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Нардепа Андрія Одарченка оголосили в міжнародний розшук

Катерина Ганжа
19 вересня, 2024 четвер
10:36
Кримінал Андрій Одарченко

Народного депутата Андрія Одарченка, якого підозрюють у спробі підкупу ексголови Держвідновлення Мустафи Найєма, оголосили в державний та міжнародний розшук

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Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"19 вересня 2024 року ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та оголосив у державний та міжнародний розшук народного депутата України IX скликання, який обвинувачується у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 18 вересня 2024 року він не з’явився до Вищого антикорупційного суду.

У відомстві не називають імені фігуранта, втім, із деталей справи випливає, що йдеться саме про Андрія Одарченка.

Як повідомляє Центр протидії корупції, за даними НАБУ, Mercedes депутата на місці, але в квартирі живе водій. Він пояснив, що з вівторка Одарченка вдома немає, де він перебуває – невідомо. Також депутат не виходить на зв'язок.

В ЦПК додають, що за даними прикордонників, Одарченко офіційно кордон не перетинав.

"Прокурор САП додала, що нардеп на записах НАБУ хвалився ексголові Агентства відновлення Найєму, що "вирішує всі питання на митниці, на всіх рівнях". Прокурор припускає, що він використав ці зв'язки, щоб виїхати", - йдеться у повідомленні.

Адвокати Одарченка вважають клопотання про міжнародний розшук передчасним. Мовляв, прокурор не долучила оперативну інформацію, що Одарченко дійсно за кордоном. Захист додає, що родина Одарченка мешкає на Закарпатті, тому детективи мали б перевірити, чи немає його там.

В Центрі протидії корупції додають, що перед своїм зникненням Одарченко залишив у машині три своїх мобільні телефони і попросив водія поставити їх на зарядку в квартирі. Нардеп сказав, що до парламенту добереться самостійно і після засідання повернеться, але не повернувся.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Більше про справу Одарченка

  • 21 листопада 2023 року нардепа Андрія Одарченка викрили на хабарі в криптовалюті. Тоді він хотів заробити на ліквідації наслідків агресії РФ і пропонував хабар Мустафі Найєму.
  • 22 листопада 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внести заставу в розмірі 15 млн гривень.
  • 23 листопада 2023 року ВАКС заарештував Андрія Одарченка на два місяці, а вже 24 листопада повідомлялося, що за Одарченка внесли заставу.
  • 16 квітня 2024 року обвинувальний акт у справі направили до ВАКС для розгляду по суті.
  • 18 вересня Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювала стягнення застави та оголошення в розшук Андрія Одарченка. Прокурорка САП під час засідання у справі  заявила про те, що нардеп покинув територію України через Закарпатську область.
Теги:
Суспільство
Слуга народу
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