Наводив російські ракети на Запоріжжя: ексдепутат-комуніст отримав 15 років тюрми

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Задокументовано, що у той період росіяни здійснили серію повітряних ударів по місту саме за його координатами.

Тоді внаслідок ворожих обстрілів загинуло 3 людей. Також було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне із промислових підприємств регіону.

Контррозвідники СБУ затримали агента ФСБ у травні 2023 року.

Слідство встановило, що зловмисником є колишній депутат-комуніст Запорізької міськради, якого у 2001 році засудили до 6 років тюрми за планування державного перевороту в Україні.

Фото: t.me/SBUkr

Наприкінці 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для збору розвідданих про місця розташування ЗСУ та оборонних заводів України.

"Щоб виконати ворожу вказівку, зрадник втемну випитував потрібну йому інформацію у колишніх однопартійців. Потім агент особисто виїжджав на місцевість, де проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об’єктів", - йдеться у повідомленні.

Отримані відомості передавав до ФСБ через месенджер з детальним описом потенційної цілі та прилеглої місцевості.

На підставі доказів, зібраних співробітниками Служби безпеки, суд визнав ексдепутата винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд призначив йому 15 років тюрми.