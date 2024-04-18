Помічника Шуфрича затримали за підозрою у фінансуванні росгвардії в Криму
Служба безпеки України затримала помічника підозрюваного у державній зраді нардепа Нестора Шуфрича: його підозрюють у фінансуванні росгвардії в Криму
Про це інформує СБУ.
Як встановило слідство, чоловік займався укладанням договору зі структурами росгвардії на охорону підконтрольної Шуфричу елітної нерухомості в Криму.
"Таким чином усього за 3 місяці на рахунки окупантів було переведено понад пів мільйона російських рублів. Призначення платежів – надання "послуг воєнізованої охорони" об’єктів народного депутата на території півострова", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що помічника Шуфрича затримали, йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 8 лютого підозрюваному у державній зраді нардепу Нестору Шуфричу оголосили підозру у фінансуванні росгвардії у тимчасово анексованому Криму.
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