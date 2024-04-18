Помічника Шуфрича затримали за підозрою у фінансуванні росгвардії в Криму

Про це інформує СБУ.

Як встановило слідство, чоловік займався укладанням договору зі структурами росгвардії на охорону підконтрольної Шуфричу елітної нерухомості в Криму.

"Таким чином усього за 3 місяці на рахунки окупантів було переведено понад пів мільйона російських рублів. Призначення платежів – надання "послуг воєнізованої охорони" об’єктів народного депутата на території півострова", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що помічника Шуфрича затримали, йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.