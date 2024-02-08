Нардепу Шуфричу оголосили нову підозру. Деталі

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у 2013 році нардеп набув права власності на будинок та земельну ділянку у селищі Семеїз у Криму через підконтрольне підприємство та довірених осіб. Після окупації Росією півострова, він у змові з адвокатом та іншими довіреними особами забезпечив реєстрацію цієї нерухомості за законами РФ.

"У 2016 році, з метою забезпечення охорони належного йому майна на тимчасово окупованому півострові, він організував укладення договору охорони з незаконним воєнізованим формуванням окупаційної влади в АР Крим – "ФГУП "Охрана" росгвардії по Республіці Крим. При цьому залучив підконтрольного адвоката та інших громадян України", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, як зазначають в Офісі генпрокурора, Шуфрич за охорону майна перерахував росгвардії, яка бере участь у війні проти України, понад 648,7 тис. російських рублів.

Тож тепер йому додатково інкримінують фінансування дій з метою насильницької зміни чи поваленні конституційного ладу, захоплення державної влади та зміни меж території і державного кордону України (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що передувало

У березні 2022 року бійці тероборони столиці затримали Шуфрича під час спроби сфотографувати блокпост. Він пояснив, що просто хотів зробити селфі, і його згодом відпустили.

16 травня Шуфрич виїхав з України через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області, однак вже 23 травня у коментарі Радіо Свобода він заявив, що повернувся назад.

15 вересня правоохоронці провели обшуки в Шуфрича і знайшли за місцем його проживання радянську символіку й плани автономії Донеччини й Луганщини. Того ж дня Шуфричу обрали запобіжний захід. Печерський суд Києва відправив його під арешт на 60 діб.

Верховна Рада на засіданні 20 вересня зняла з посади голови Комітету з питань свободи слова Шуфрича.

11 жовтня Київський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу на арешт Шуфрича, а 14 грудня 2023 року суд продовжив його арешт до 9 лютого.