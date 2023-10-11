Суд розглядає апеляцію на арешт підозрюваного у держзраді Шуфрича

Про це із зали суду розповіла кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Шуфрича, якого утримують у СІЗО з 15 вересня, доправили до суду під суворою охороною. Його руки були сковані наручниками.

На час засідання суд дозволив Нестору Шуфричу сидіти поруч зі своїми адвокатами.

У залі він розповів, що ордени з радянською символікою колекціонував з історичної зацікавленості. Водночас його обурює, що обшук був в "онлайн форматі", адвокати будуть скаржитись на це.

"Я є одним із відомих культуралістів, збираю ордени, тому для мене це все носило виключно історичну зацікавленість", - сказав Шуфрич.

Фото: Катерина Галко

Київський апеляційний суд отримав апеляційну скаргу 18 вересня. Справа мала бути розглянута 21 вересня, але суд відклав її до 11 жовтня, тому що не отримав необхідні матеріали.

Що передувало

У березні 2022 року бійці тероборони столиці затримали Шуфрича під час спроби сфотографувати блокпост. Він пояснив, що просто хотів зробити селфі, і його згодом відпустили.

16 травня Шуфрич виїхав з України через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області, однак вже 23 травня у коментарі Радіо Свобода він заявив, що повернувся назад.

14 березня 2023 року Київський апеляційний суд повернув 8 гектарів землі у Київській області, які були незаконно відчужені на користь компанії, пов’язаної з екснардепом Нестором Шуфричем, у власність держави.

15 березня правоохоронці провели обшуки в Шуфрича і знайшли за місцем його проживання радянську символіку й плани автономії Донеччини й Луганщини.

Того ж дня Шуфричу обрали запобіжний захід. Печерський суд Києва відправив його під арешт на 60 діб без можливості внесення застави.

Верховна Рада на засіданні 20 вересня зняла з посади голови Комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича, якому раніше повідомили про підозру в держзраді.