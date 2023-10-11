"Я відомий фалерист": Шуфрич пояснив походження своєї колекції радянських орденів
Підозрюваний у державній зраді Нестор Шуфрич заявив, що він є відомим фалеристом, тож колекціонує різні ордени, зокрема й радянські
Про це повідомила із зали Київського апеляційного суду кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Розповідаючи про знайдені в нього під час обшуку ордени, нардеп від забороненої ОПЗЖ Нестор Шуфрич сказав, що насправді в його колекції є не тільки радянські зразки.
"В одній шухляді знайшли ордени. Там була ювілейна медаль "75 років перемоги над фашистами" російського виробництва. Але поруч, у тій самій шухляді був перший орден УНР. Оригінал. І беруть медаль, роблять фотографії і зразу зливають в інтернет-мережу. Я не знав, для чого вони це роблять. Кажу: чому ви не фотографуєте так, як знайшли? Поруч був хрест УНР - перша нагорода незалежної України. А поруч ще були ордени Вермахту, тобто Третього рейху. Я є одним з відомих фалеристів, збираю ордени, тому для мене це становило виключно фалеристичну історичну зацікавленість", - сказав він.
- У середу, 11 жовтня, Київський апеляційний суд розглядає апеляційну скаргу на арешт підозрюваного у державній зраді Нестора Шуфрича.
Що передувало затриманню Шуфрича і оголошення йому підозри у державній зраді
У березні 2022 року бійці тероборони столиці затримали Шуфрича під час спроби сфотографувати блокпост. Він пояснив, що просто хотів зробити селфі, згодом його відпустили.
16 травня Шуфрич виїхав з України через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області, однак уже 23 травня у коментарі Радіо Свобода він заявив, що повернувся назад.
15 вересня правоохоронці провели обшуки в Шуфрича і знайшли за місцем його проживання радянську символіку, а також плани автономії Донеччини й Луганщини. Йому повідомили про підозру в державній зраді. Того ж дня Шуфричу обрали запобіжний захід. Печерський суд Києва відправив його під арешт на 60 діб без можливості внесення застави.
Верховна Рада на засіданні 20 вересня зняла Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.44 Купівля 37.44Продаж 38.13
- EUR Купівля 39.86Продаж 40.75
- Актуальне
- Важливе