"Я відомий фалерист": Шуфрич пояснив походження своєї колекції радянських орденів

Про це повідомила із зали Київського апеляційного суду кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Розповідаючи про знайдені в нього під час обшуку ордени, нардеп від забороненої ОПЗЖ Нестор Шуфрич сказав, що насправді в його колекції є не тільки радянські зразки.

"В одній шухляді знайшли ордени. Там була ювілейна медаль "75 років перемоги над фашистами" російського виробництва. Але поруч, у тій самій шухляді був перший орден УНР. Оригінал. І беруть медаль, роблять фотографії і зразу зливають в інтернет-мережу. Я не знав, для чого вони це роблять. Кажу: чому ви не фотографуєте так, як знайшли? Поруч був хрест УНР - перша нагорода незалежної України. А поруч ще були ордени Вермахту, тобто Третього рейху. Я є одним з відомих фалеристів, збираю ордени, тому для мене це становило виключно фалеристичну історичну зацікавленість", - сказав він.

У середу, 11 жовтня, Київський апеляційний суд розглядає апеляційну скаргу на арешт підозрюваного у державній зраді Нестора Шуфрича.

Що передувало затриманню Шуфрича і оголошення йому підозри у державній зраді

У березні 2022 року бійці тероборони столиці затримали Шуфрича під час спроби сфотографувати блокпост. Він пояснив, що просто хотів зробити селфі, згодом його відпустили.

16 травня Шуфрич виїхав з України через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області, однак уже 23 травня у коментарі Радіо Свобода він заявив, що повернувся назад.

15 вересня правоохоронці провели обшуки в Шуфрича і знайшли за місцем його проживання радянську символіку, а також плани автономії Донеччини й Луганщини. Йому повідомили про підозру в державній зраді. Того ж дня Шуфричу обрали запобіжний захід. Печерський суд Києва відправив його під арешт на 60 діб без можливості внесення застави.

Верховна Рада на засіданні 20 вересня зняла Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.