Суд продовжив арешт нардепа Шуфрича
Печерський районний суд Києва у четвер, 14 грудня, продовжив запобіжний захід підозрюваному у державній зраді нардепу Нестору Шуфричу ще майже на два місяці
Про це інформує Суспільне, посилаючись на слова адвоката Шуфрича Олександра Тананакіна.
Зазначається, що нардеп, якого підозрюють у держзраді, перебуватиме під вартою до 9 лютого 2024 року. Його захист вже готує апеляцію.
Що передувало
У березні 2022 року бійці тероборони столиці затримали Шуфрича під час спроби сфотографувати блокпост. Він пояснив, що просто хотів зробити селфі, і його згодом відпустили.
16 травня Шуфрич виїхав з України через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області, однак вже 23 травня у коментарі Радіо Свобода він заявив, що повернувся назад.
15 вересня правоохоронці провели обшуки в Шуфрича і знайшли за місцем його проживання радянську символіку й плани автономії Донеччини й Луганщини. Того ж дня Шуфричу обрали запобіжний захід. Печерський суд Києва відправив його під арешт на 60 діб.
Верховна Рада на засіданні 20 вересня зняла з посади голови Комітету з питань свободи слова Шуфрича.
11 жовтня Київський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу на арешт Шуфрича, а 10 листопада суд продовжив його арешт до 15 грудня.
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