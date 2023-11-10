Нардепу Шуфричу продовжили арешт до 15 грудня
У п'ятницю, 10 листопада, Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід підозрюваному у державній зраді нардепу Нестору Шуфричу ще на два місяці
Про це пише РБК-Україна.
"Печерський райсуд у Києві сьогодні продовжив запобіжний захід нардепу від забороненої ОПЗЖ Нестору Шуфричу у вигляді тримання під вартою ще на два місяці", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Шуфрич перебуватиме під арештом до 15 грудня 2023 року.
Що передувало
У березні 2022 року бійці тероборони столиці затримали Шуфрича під час спроби сфотографувати блокпост. Він пояснив, що просто хотів зробити селфі, і його згодом відпустили.
16 травня Шуфрич виїхав з України через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області, однак вже 23 травня у коментарі Радіо Свобода він заявив, що повернувся назад.
15 вересня правоохоронці провели обшуки в Шуфрича і знайшли за місцем його проживання радянську символіку й плани автономії Донеччини й Луганщини.
Того ж дня Шуфричу обрали запобіжний захід. Печерський суд Києва відправив його під арешт на 60 діб с.
Верховна Рада на засіданні 20 вересня зняла з посади голови Комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича, якому раніше повідомили про підозру в держзраді.
11 жовтня Київський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу на арешт Шуфрича.
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