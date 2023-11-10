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Нардепу Шуфричу продовжили арешт до 15 грудня

10 листопада, 2023 п'ятниця
14:02
Кримінал Нестор Шуфрич

У п'ятницю, 10 листопада, Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід підозрюваному у державній зраді нардепу Нестору Шуфричу ще на два місяці

Про це пише РБК-Україна.

"Печерський райсуд у Києві сьогодні продовжив запобіжний захід нардепу від забороненої ОПЗЖ Нестору Шуфричу у вигляді тримання під вартою ще на два місяці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Шуфрич перебуватиме під арештом до 15 грудня 2023 року.

Що передувало

У березні 2022 року бійці тероборони столиці затримали Шуфрича під час спроби сфотографувати блокпост. Він пояснив, що просто хотів зробити селфі, і його згодом відпустили.

16 травня Шуфрич виїхав з України через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області, однак вже 23 травня у коментарі Радіо Свобода він заявив, що повернувся назад.

15 вересня правоохоронці провели обшуки в Шуфрича і знайшли за місцем його проживання радянську символіку й плани автономії Донеччини й Луганщини.

Того ж дня Шуфричу обрали запобіжний захід. Печерський суд Києва відправив його під арешт на 60 діб с.

Верховна Рада на засіданні 20 вересня зняла з посади голови Комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича, якому раніше повідомили про підозру в держзраді.

11 жовтня Київський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу на арешт Шуфрича.

Україна
Верховна Рада
Нестор Шуфрич
держзрада
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