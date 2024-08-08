Правоохоронці оголосили підозру військовим РФ, які закатували полковника СБУ в Бучі
Правоохоронці повідомили про підозру двом військовим РФ, які під час окупації Бучі закатували офіцера Національної академії Служби безпеки
Про це повідомили СБУ та Національна поліція України.
Правоохоронці зібрали доказову базу на двох воєнних злочинців російської армії, які вбили помічника ректора Національної академії СБУ полковника Олексія Теліженка та катували цивільного.
Йдеться про командира 175-го окремого розвідувального батальйону 76-ї десантно-штурмової "псковської" дивізії повітряно-десантних військ РФ підполковника Дениса Суворова та його заступника - капітана Аслана Каскулова.
Зазначається, що обидва окупанти брали участь у захопленні частини території Київщини та проводили там так звані "зачистки".
"Під час одного з таких "рейдів" у Бучі 6 березня 2022 року рашисти ув’язнили Олексія Теліженка і привезли його до командного пункту, що знаходився у лісосмузі поблизу селища Ворзель. Там Суворов та Каскулов наказали своїм підлеглим прив’язати українського офіцера до дерева і почали його катувати", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці кажуть, що тортури тривали впродовж декількох годин, після чого напівпритомного Теліженка скинули в яму, де він вночі помер. Після деокупації Київщини тіло закатованого офіцера СБУ знайшли на місці злочину. Також там було виявлено ще 8 вбитих росіянами цивільних.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Суворову та Каскулову про підозру за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб).
Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати обох воєнних злочинців РФ. Їм загрожує довічне позбавлення волі.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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