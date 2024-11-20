Російського актора Машкова заочно засудили до 10 років з конфіскацією квартири в Одесі

Про це повідомляють СБУ та Офіс генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що засуджений, який є впливовою публічною особою у РФ, відкрито підтримує так звану СВО. Працюючи керівником провідного театру, Машков використовує театральний і медійний ресурси для російської пропаганди на численну авдиторію, зазначили в Офісі генпрокурора.

За словами правоохоронців, у 2023 році актора призначили співголовою виборчого штабу Володимира Путіна на так званих виборах президента РФ.

"Тоді Машков їздив по Росії й тимчасово захоплених регіонах України, де пропагував рашизм та героїзував окупаційні угруповання країни-агресора", - зазначили в СБУ.

Там додали, що під час прокремлівських концертів-мітингів актор також закликав до продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України.

Суд визнав Володимира Машкова винним за двома статтями КК України:

ч. 2 ст. 210 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436 (пропаганда війни).

Засудженому призначили 10 років позбавлення волі з конфіскацією належної йому квартири в Одесі площею 147 м кв.

Оскільки Машков перебуває у РФ, судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). Наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Про Володимира Машкова

Володимир Машков – народний артист РФ, театральний режисер, кінорежисер, сценарист, кінопродюсер, директор – художній керівник Московського театру Олега Табакова та Московського театру "Современник".

У травні 2023 року СБУ повідомила Машкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. У березні цього року Володимиру Машкову заочно оголосили нову підозру за двома статтями: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та пропаганда війни

У липні Нацрада внесла його та ще п'ятьох російських акторів до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України.